Son Dakika Haberleri: "Dolarda yükseliş sürebilir"

"Dolarda yükseliş sürebilir"

40 dakika önce

Piyasanın ECB kararı ve Draghi'nin konuşmasına odaklandığı güne dolar/TL 5.43 civarından başladı.

Piyasanın ECB kararı ve Draghi'nin konuşmasına odaklandığı güne dolar/TL 5.43 civarından başladı. Uzmanlar, gün içi hareketlerde 5.41'in altına sarkma olmazsa yükseliş eğiliminin devam edebileceği uyarısını yaptı. Öte yandan ABD ile S-400 gerilimi gündemi meşgul ediyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:50 

Mario Draghi, Ekonomi
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