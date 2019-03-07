"Dolarda yükseliş sürebilir"
40 dakika önce
Piyasanın ECB kararı ve Draghi'nin konuşmasına odaklandığı güne dolar/TL 5.43 civarından başladı.
Piyasanın ECB kararı ve Draghi
'nin konuşmasına odaklandığı güne dolar/TL 5.43 civarından başladı. Uzmanlar, gün içi hareketlerde 5.41'in altına sarkma olmazsa yükseliş eğiliminin devam edebileceği uyarısını yaptı. Öte yandan ABD
ile S-400 gerilimi gündemi meşgul ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:50
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