Dolu Kadehi Ters Tut ile Mor ve Ötesi, İstanbul Festivali’nde rock rüzgârı estirdi - Son Dakika
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Dolu Kadehi Ters Tut ile Mor ve Ötesi, İstanbul Festivali’nde rock rüzgârı estirdi

Dolu Kadehi Ters Tut ile Mor ve Ötesi, İstanbul Festivali’nde rock rüzgârı estirdi
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Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından düzenlenen ve bu yıl beşinci kez kapılarını açan İstanbul Festivali’nde sahneye önce Dolu Kadehi Ters Tut, ardından da mor ve ötesi çıktı.

Alternatif müziğin günümüzdeki en güçlü temsilcilerinden biri olan Dolu Kadehi Ters Tut, İstanbul Festivali’ne özel bir performans sergiledi. Mehmet Uğurhan Özay ve Mürsel Oğulcan Ava tarafından 2014’te kurulan ve bugüne kadar 5 albüm yayınlayan Dolu Kadehi Ters Tut, şarkılarını dinleyicileriyle hep birlikte söyledi. Sinematik anlatımıyla dikkat çeken klipleri ve bağımsız üretim anlayışıyla Dolu Kadehi Ters Tut, alternatif müziğin en özgün gruplarından biri olarak öne çıkıyor.

Geçtiğimiz yıl İstanbul Festivali’nde sahne alan mor ve ötesi, bu yıl da festival izleyicisiyle yeniden buluştu. Türk rock müziğinin önemli gruplarından biri olan mor ve ötesi, uzun yıllara yayılan kariyeri ve güçlü sahne performansıyla festival programında yer aldı.

Dolu Kadehi Ters Tut ile Mor ve Ötesi, İstanbul Festivali’nde rock rüzgârı estirdi

Grup, “Bir Derdim Var”, “Cambaz” ve “Araf” başta olmak üzere sevilen şarkılarından oluşan repertuvarını dinleyicilerle buluşturdu ve İstanbul Festivali kapsamında katılımcılara unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı.

Festival kapsamında elektronik müziğin efsane ismi Tiësto 8 Ağustos'ta, Semicenk ile Yıldız Tilbe 9 Ağustos'ta, Edis ve Gülşen 11 Ağustos'ta, Hande Yener "Hande Bizi Sezen'e Götür" projesiyle, Levent Yüksel ise kendi repertuvarıyla 12 Ağustos'ta, Dedublüman ve Duman ise 13 Ağustos'ta izleyicinin karşısına çıkacak. Festivalin uluslararası programında K-pop'un dünya çapındaki yıldızları KWON EUNBI ve ATEEZ 14 Ağustos'ta, SUNMI ve MONSTA X 15 Ağustos'ta sahne alırken, festival 16 Ağustos'ta pop müziğin güçlü ismi Hadise ve elektronik müziğin başarılı ismi Argy'nin performansıyla final yapacak.

Dolu Kadehi Ters Tut ile Mor ve Ötesi, İstanbul Festivali’nde rock rüzgârı estirdi

Mimar Sinan'ın taşıyıcı sistem anlayışı ve kemer geometrisinden ilham alınarak tasarlanan İstanbul Festivali sahnesi, yaklaşık 70 metre genişliği ve 28 metre yüksekliği, 1.300 metrekare LED ekran yüzeyi, 800 hareketli aydınlatma armatürü ve 176 kutudan oluşan line-array ses sistemiyle uluslararası konser standartlarında etkileyici bir görsel ve işitsel deneyim sunuyor.

Festivalin enerjisini ilk saatlerden itibaren yükseltecek Genç Sahne; canlı performanslar, DJ setleri, dans gösterileri, söyleşiler ve interaktif etkinliklerle ziyaretçileri ana sahne konserlerine ev sahipliği yaparken 3x3 Basketbol Alanı ise turnuvalar, gösteri maçları, yarışmalar ve sürpriz aktivasyonlarla spor ile eğlenceyi aynı sahada buluşturuyor. Marka deneyim alanları, çocuklara özel eğlence noktaları ve zengin gastronomi seçenekleriyle desteklenen festival, müzik, spor, eğlence ve lezzeti tek çatı altında bir araya getirerek her yaştan ziyaretçiye gün boyu süren dinamik ve benzersiz bir festival deneyimi vadediyor

Dolu Kadehi Ters Tut, İstanbul Festivali, Müzik Festivali, Mor Ve Ötesi, Kültür Sanat, İstanbul, Son Dakika

Son Dakika İstanbul Festivali Dolu Kadehi Ters Tut ile Mor ve Ötesi, İstanbul Festivali’nde rock rüzgârı estirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dolu Kadehi Ters Tut ile Mor ve Ötesi, İstanbul Festivali’nde rock rüzgârı estirdi - Son Dakika
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