Öte yandan Serik merkezin yanı sıra Manavgat ilçesi Taşağıl ve Çakış mahallelerine de dolu yağdığı belirtildi. Bazı araç sahiplerinin doluya karşı önlem için araçlarının üzerine battaniye örttüğü görüldü.

Yağış anında dışarıda olanlar, zor anlar yaşarken, halı sahada futbol oynayanların doluya yakalanma anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde grubun, dolu başladığı sırada futbol oynamayı sürdürdüğü, yağışın şiddetini artırmasıyla ise kaçışmaya başladığı anlar yer aldı. Yağışın ardından grup, yeniden sahaya çıkarak maça devam etti.

Kaynak: DHA

Tragger, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Halı sahada maç yapanlar ceviz büyüklüğünde dolu yağışına yakalandı - Son Dakika

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