Halı sahada maç yapanlar ceviz büyüklüğünde dolu yağışına yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Halı sahada maç yapanlar ceviz büyüklüğünde dolu yağışına yakalandı

31.01.2023 11:54

Antalya'nın Serik ilçesinde dün akşam dolu yağışı etkili oldu. Halı sahada maç yapanlar ceviz büyüklüğündeki dolu yağışına yakalandı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Serik merkezde dün akşam başlayan yağış, saat 23.00 sıralarında doluya dönüştü. Yaklaşık 10 dakika süren yağışta cadde ve sokaklar ile yeşil alanlarda zemin, beyaza büründü.

Halı saha maçında doluya yakalandılar; o anlar kamerada

DOLUYA TOP OYNARKEN YAKALANDILAR

Yağış anında dışarıda olanlar, zor anlar yaşarken, halı sahada futbol oynayanların doluya yakalanma anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde grubun, dolu başladığı sırada futbol oynamayı sürdürdüğü, yağışın şiddetini artırmasıyla ise kaçışmaya başladığı anlar yer aldı. Yağışın ardından grup, yeniden sahaya çıkarak maça devam etti.

Halı saha maçında doluya yakalandılar; o anlar kamerada

ARAÇLARIN ÜZERİNE BATTANİYE ÖRTTÜLER

Öte yandan Serik merkezin yanı sıra Manavgat ilçesi Taşağıl ve Çakış mahallelerine de dolu yağdığı belirtildi. Bazı araç sahiplerinin doluya karşı önlem için araçlarının üzerine battaniye örttüğü görüldü.

Ceviz büyüklüğünde dolu yağışına halı saha maçında yakalandılar
Halı saha maçında doluya yakalandılar; o anlar kamerada
Halı saha maçında doluya yakalandılar; o anlar kamerada
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
İki genç kızın öldüğü kazada, araç sürücüsü tutuklandı İki genç kızın öldüğü kazada, araç sürücüsü tutuklandı Ceviz büyüklüğünde dolu yağışına halı saha maçında yakalandılar Ceviz büyüklüğünde dolu yağışına halı saha maçında yakalandılar

Tragger, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halı sahada maç yapanlar ceviz büyüklüğünde dolu yağışına yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:20 Davutoğlu, Bahçeli'nin sorusuna "Varsa böyle birisi çıkıp açıklasın" diyerek cevap verdi
13:15 Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Valencia! Alex'i tahtından etmek üzere
13:10 Baykar'dan sosyal medyayı sallayan Kızılelma şovu: Modern, klasik
13:06 Ne yaptın sen Valencia! Alex'i tahtından etmesine ramak kaldı
13:02 Davutoğlu, Bahçeli'nin sorusuna meydan okuyarak karşılık verdi: Varsa böyle birisi çık açıkla
12:48 22 yaşındaki genç ağaca asılı halde bulundu, geriye yürek yakan paylaşımı kaldı: Ben kötü biri değilim
12:54 26 ili kapsayan seçim anketinde AK Parti oyunu artırdı, ibre terse döndü
12:47 9 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sokak köpeği, sahiplenilip tekrar sokağa bırakılmış
12:25 26 ili kapsayan seçim anketinde büyük sürpriz! AK Parti oyunu artırdı, ibre terse döndü
11:50 Yalnız yaşayan kadının sır ölümü! İçeri giren ekipler köpeğini başında buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2023 13:30:36. #1.13#
SON DAKİKA: Halı sahada maç yapanlar ceviz büyüklüğünde dolu yağışına yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement