Domaniç Dağı eteklerinde kalınlığı 3 metreye ulaşan kar yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Domaniç Dağı eteklerinde kalınlığı 3 metreye ulaşan kar yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Domaniç Dağı eteklerinde kalınlığı 3 metreye ulaşan kar yaşamı olumsuz etkiliyor

6 saat önce

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan yağışın ardından bazı ev ve araçlar kalınlığı 3 metreye ulaşan kar yığınlarının altında kaldı.

Domaniç Dağı eteklerinde kalınlığı 3 metreye ulaşan kar yaşamı olumsuz etkiliyor, System.String[]

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan yağışın ardından bazı ev ve araçlar kalınlığı 3 metreye ulaşan kar yığınlarının altında kaldı.

Domaniç Dağı eteklerindeki Safa köyünde yaklaşık 3 gündür süren yoğun kar ve tipi sonucu kar kalınlığı yer yer 3 metreye ulaştı.

Köydeki bazı evler ve araçlar ise kar yığınlarının altında kalarak adeta gözden kayboldu. Vatandaşlar, araçlarını bulabilmek ve çalışma yapan ekiplerin çarpmasını önlemek için kara sapladıkları sopalara poşet bağladı.

İlçe Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, köydeki hayatı biraz daha kolaylaştırmak için İl Özel İdare ekiplerinin gece gündüz çalıştığını söyledi.


Bölgeye gelecek vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunan Poçanoğlu, "Vatandaşlarımızın günlük hayatlarını devam ettirmeleri için çalışıyoruz. Buraya geleceklerden talebimiz, bu duruma hazırlıklı olmaları, kış lastiği ve zincirleriyle seyahat etmeleridir." dedi.

Köyün muhtarı Seyit Ali Bayram ise yoğun kardan dolayı evlerinden güçlükle çıkabildiklerini dile getirdi.

Kütahya, Domaniç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 07:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'ı isyan ettiren kararın mağduru Berfin Özek'ten Cumhurbaşkanı'nın sözlerine ilk yorum
New York Times, Ukrayna uçağını İran füzesinin vurduğuna dair görüntülere ulaştığını iddia etti ABD üslerine yapılan saldırıların ardından Trump'tan İran'a yeni yaptırımlar Genç kızın ölümün ardındaki şüphe, özel ekipleri harekete geçirdi

Son Dakika Haberleri
01:10 Nijer'de teröristlerce askeri kampa düzenlenen saldırıda 25 asker öldü - Son Dakika
01:07 Diyarbakır'da 6 kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelisi Niğde'de yakalandı - Son Dakika
01:02 Pompeo, Stoltenberg ve Abdulmehdi ile "İran'ı" görüştü - Son Dakika
00:58 İki katlı evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
00:51 Kayseri'de öğretmenin öğrencisinin yakınları tarafından darbedildiği iddiası - Son Dakika
00:32 Erdoğan'ı isyan ettiren kararın mağduru Berfin Özek'ten Cumhurbaşkanı'nın sözlerine ilk yorum - Son Dakika
00:28 New York Times, Ukrayna uçağını İran füzesinin vurduğuna dair görüntülere ulaştığını iddia etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 01:20:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Domaniç Dağı eteklerinde kalınlığı 3 metreye ulaşan kar yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]