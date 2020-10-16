Domaniç'te trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, Domaniç- İnegöl yolu Çatalaalıç mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Domaniç'ten İnegöl'e gitmekte olan Eren Çetin yönetimindeki 43 UP 403 plakalı otomobil, yoldan çıkarak takla attı.
Kazada, aynı aileden Burhan, Sariye, Canan, Sefer ve Eren Çetin yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Domaniç İlçe Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA
- Kaynak: İHA
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