Domates ve nar yüklü tırın dorsesi patladı - Son Dakika

Domates ve nar yüklü tırın dorsesi patladı

28.10.2020 14:01
Domates ve nar yüklü tırın dorsesi patladı, System.String[]

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde seyir halindeki sebze ve meyve yüklü tırın dorsesi, yüke dayanamayarak patladı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde seyir halindeki sebze ve meyve yüklü tırın dorsesi, yüke dayanamayarak patladı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Antalya Toptancı Halinden domates ve nar alan 07 PC 454 plakalı tır, Mersin Toptancı Haline doğru yola çıktı. Yolda dorseden sesler işiten tır şoförü, durumu işverenine bildirerek ürünleri başka bir araca nakletmek istedi. Cumhuriyet Mahallesi D400 Karayolu kenarına aracını park ederek, arkasından gelen tırı bekleyen şoför, kontrol amacıyla dorsenin kapağını açınca bir anda dorsenin devrilmeye başladı. Yan yatan dorsenin kapakları patlayınca dorsede yüklü bulunan domates ve nar çevreye saçıldı. Olayda yaralanan olmazken, aracın kasasındaki 20 ton nar ve 5 ton domates döküldü. Ürünler toplanarak firmanın gönderdiği diğer araca yüklendi. - ANTALYA

Domates ve nar yüklü tırın dorsesi patladı
Domates ve nar yüklü tırın dorsesi patladı
Domates ve nar yüklü tırın dorsesi patladı
Domates ve nar yüklü tırın dorsesi patladı

Cumhuriyet, Gazipaşa, Antalya, Domates, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Domates ve nar yüklü tırın dorsesi patladı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Buse Varol, 1,5 yaşındaki oğluna İstiklal Marşı'nı okutarak Şevval Şahin'e gönderme yaptı Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler: Sende zerre kadar yürek varsa eşimle ilgili değil, benimle ilgili konuş Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Charlie Hebdo dergisinin skandal karikatürüne sert tepki: Ahlaksızlar, namussuzlar Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Charlie Hebdo dergisi yetkilileri hakkında resen soruşturma Gözü dönmüş eş, aldattığından şüphelendiği 17 yıllık karısını boğarak öldürdü Katıldığı program sonrası Türkiye'de gündem olan Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral'dan tehdit Evli kadına attığı çıplak fotoğrafları ifşa olan Cem Özer, eşiyle el ele görüntülendi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'İstanbul' uyarısı: Çok acil kademeli mesaiye geçilmeli
Merkez Bankası Başkanı, Merkez Bankası Başkanı, "Dolardaki yükselişi öngörebiliyor muydunuz?" sorusuna böyle yanıt verdi         
13:40
Ünlü model Brenda Patea, Alman tenisçi Alexander Zverev'den hamile olduğunu duyurdu Ünlü model Brenda Patea, Alman tenisçi Alexander Zverev'den hamile olduğunu duyurdu         
13:32
Son dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve eurodan yeni rekor geldi Son dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve eurodan yeni rekor geldi         
13:22
Son Dakika: Ermenistan ordusu Berde şehir merkezini vurdu, 14 kişi yaşamını yitirdi Son Dakika: Ermenistan ordusu Berde şehir merkezini vurdu, 14 kişi yaşamını yitirdi         
12:54
Derya Uluğ'un Aykut Kocaman için Derya Uluğ'un Aykut Kocaman için "Malum teknik direktör" demesi, sosyal medyada tepki çekti         
12:00
İlçenin girişindeki nüfus kısmı boş tabelayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor İlçenin girişindeki nüfus kısmı boş tabelayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor         
11:35
Fındığa alternatif olarak safran ekti: 2,5 dönüm araziden 40 bin lira kazanacak Fındığa alternatif olarak safran ekti: 2,5 dönüm araziden 40 bin lira kazanacak         
11:03
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Bülent Çaplı, sessiz sedasız istifa etti Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Bülent Çaplı, sessiz sedasız istifa etti         
11:01
Sokak ortasında kangal dehşeti! Küçük Batuhan o anları anlattı: Bana saldırdı, ben de onun boğazını sıktım Sokak ortasında kangal dehşeti! Küçük Batuhan o anları anlattı: Bana saldırdı, ben de onun boğazını sıktım         
10:27
Kaza sonucu aracın altında kalan çocuk, babasının elini bir an olsun bırakmadı Kaza sonucu aracın altında kalan çocuk, babasının elini bir an olsun bırakmadı         
10:12
Minik Leyla'nın ölümündeki kan donduran detaylar gerekçeli kararla ortaya çıktı Minik Leyla'nın ölümündeki kan donduran detaylar gerekçeli kararla ortaya çıktı         
10:04
Koronavirüsün uğramadığı köy! Yiyecekler bahçeden, misafir yasak, vaka sayısı sıfır Koronavirüsün uğramadığı köy! Yiyecekler bahçeden, misafir yasak, vaka sayısı sıfır         
09:46
Doğal gazın ardından bir müjde daha geldi! Ağrı'da altın rezervi bulundu Doğal gazın ardından bir müjde daha geldi! Ağrı'da altın rezervi bulundu         
09:18
Usta oyuncu Hikmet Karagöz, birkaç yakınının katıldığı törenle sessiz sedasız defnedildi Usta oyuncu Hikmet Karagöz, birkaç yakınının katıldığı törenle sessiz sedasız defnedildi         
08:50
Oyuncu Hande Erçel'in dekolteli pozlarına beğeni yağdı Oyuncu Hande Erçel'in dekolteli pozlarına beğeni yağdı         
08:40
İnşaatta elleri ve ayakları bağlı kız çocuğu bulundu İnşaatta elleri ve ayakları bağlı kız çocuğu bulundu         
21:46
Ünlü model Emily Ratajkowski çırılçıplak hamilelik pozu verdi Ünlü model Emily Ratajkowski çırılçıplak hamilelik pozu verdi         
21:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2020 14:10:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Domates ve nar yüklü tırın dorsesi patladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei