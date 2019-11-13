Dominic Thiem, Federer'in ardından Djokovic'i de devirdi

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvadaki Bjorn Borg Grubu maçında, 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile 5 numaralı seribaşı Dominic Thiem karşılaştı.
Avusturyalı Thiem, turnuvayı 5 kez kazanan Sırp Djokovic'i 2 saat 47 dakika sonunda 2-1 (6-7, 6-3, 7-6) mağlup etti.
Finallerdeki ilk maçında da Roger Federer'i yenen Thiem, 2'de 2 yaparak 2019 ATP Finalleri'nde son 4'e kalmayı garantileyen ilk isim oldu.
Turnuvanın 4. gününde Rafael Nadal-Daniil Medvedev ve Stefanos Tsitsipas-Alexander Zverev maçları oynanacak.
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