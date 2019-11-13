Son Dakika Haberleri: Dominic Thiem, Federer'in ardından Djokovic'i de devirdi
Son Dakika Spor Dominic Thiem, Federer'in ardından Djokovic'i de devirdi - Son Dakika Spor

Dominic Thiem, Federer'in ardından Djokovic'i de devirdi

7 saat önce

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvadaki Bjorn Borg Grubu maçında, 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile 5 numaralı seribaşı Dominic Thiem karşılaştı.

Dominic Thiem, Federer'in ardından Djokovic'i de devirdi, System.String[]

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvadaki Bjorn Borg Grubu maçında, 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile 5 numaralı seribaşı Dominic Thiem karşılaştı.


Avusturyalı Thiem, turnuvayı 5 kez kazanan Sırp Djokovic'i 2 saat 47 dakika sonunda 2-1 (6-7, 6-3, 7-6) mağlup etti.


Finallerdeki ilk maçında da Roger Federer'i yenen Thiem,  2'de 2 yaparak 2019 ATP Finalleri'nde son 4'e kalmayı garantileyen ilk isim oldu.


Turnuvanın 4. gününde Rafael Nadal-Daniil Medvedev ve Stefanos Tsitsipas-Alexander Zverev maçları oynanacak.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Novak Djokoviç, Bjorn Borg, İngiltere, Londra, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:23 
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