Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Mera, ofisinde vurularak öldürüldü - Son Dakika
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Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Mera, ofisinde vurularak öldürüldü

06.06.2022 21:19

Dominik Cumhuriyeti Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Orlando Jorge Mera, yakın arkadaşı tarafından ofisinde vurularak öldürüldü.

Dominik Cumhuriyeti Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Orlando Jorge Mera, yakın arkadaşı tarafından ofisinde vurularak öldürüldü.

Dominik Cumhuriyeti'nde Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Orlando Jorge Mera, ofisinde vurularak öldürüldü. Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Mera'nın yakın arkadaşı olan Miguel Cruz tarafından vurulduğu ve gözaltına alındığı belirtildi.

Başkent Santo Domingo'da bulunan bakanlık binasına çok sayıda polis ve acil durum personeli gönderilirken, Turizm Bakanlığının da yer aldığı bina güvenlik çemberi altına alındı. Görgü tanıkları, saldırı sırasında 7 el silah sesi duyduklarını aktarırken, saldırı anında Bakanlıkta bulunanlar ise duvarlardan atlayarak kaçtı.

Aynı zamanda avukat olan Mera, Modern Devrimci Parti'nin kurucu üyesiydi ve Ağustos 2020'de Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak atanmıştı.

(Saim Sevinç/İHA)

Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Mera, ofisinde vurularak öldürüldü
Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Mera, ofisinde vurularak öldürüldü
Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Mera, ofisinde vurularak öldürüldü
Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Mera, ofisinde vurularak öldürüldü
Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Mera, ofisinde vurularak öldürüldü
Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Mera, ofisinde vurularak öldürüldü
Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Mera, ofisinde vurularak öldürüldü
Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Mera, ofisinde vurularak öldürüldü
Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Mera, ofisinde vurularak öldürüldü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Mera, ofisinde vurularak öldürüldü - Son Dakika

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