Domuz gribi teşhisi konulan Nilüfer'den haber var! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Domuz gribi teşhisi konulan Nilüfer'den haber var! - Son Dakika Magazin

Domuz gribi teşhisi konulan Nilüfer'den haber var!

21 dakika önce

Geçtiğimiz günlerde domuz gribi teşhisiyle hastaneye kaldırılan şarkıcı Nilüfer, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak durumunun iyi olduğunu ve birkaç gün sonra taburcu olacağını açıkladı

Domuz gribi teşhisi konulan Nilüfer'den haber var!, System.String[]

Ünlü şarkıcı Nilüfer, yaklaşık 20 önce soğuk algınlığı nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı. Domuz gribi teşhisi konulan şarkıcıdan günler sonra ilk paylaşım geldi.

'Evimde olacağım inşallah'

Domuz gribi teşhisi konulduğu için gözetim altına alınan Nilüfer, sosyal medya hesabından hastanede yattığı süre zarfında neler yaşadığını anlattı.

Hastanedeki penceresinden gördüğü bir martının görüntüsünü takipçileriyle paylaşan Nilüfer aynı zamanda müjdeli haberi de verdi.

Nilüfer paylaşımında "Hastane odamda beni ziyarete geldi. ve çok daha iyiyim. Neredeyse 20 gün. Ne virüsmüş ya... Bir kaç gün içinde evimde olacağım inşallah dostlar" ifadelerini kullandı.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 07:41 
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