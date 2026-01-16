Domuz Yavrusunu Yakalamak Cezaya Neden Oldu

SİNOP'un Erfelek ilçesinde karşılaştığı domuz sürüsünden bir yavruyu eli ile yakaladığı görüntüleri sanal medyadan paylaşan Şenel Yılmaz'a (41), yaban hayvanı yakalayıp sürüden ayırdığı ve avlanma mevzuatına aykırı davrandığı gerekçesiyle 14 bin 911 lira idari para cezası kesildi.

Erfelek ilçesine aracıyla seyir halinde olan Şenel Yılmaz, yolda domuz sürüsü ile karşılaştı. Araçtan inen Yılmaz, sürüden bir yavruyu kovalayıp, eliyle yakaladı. Daha sonra domuz yavrusunu salan Yılmaz'ın cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüleri, sanal medyada yayıldı. Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de inceleme başlattı. Yaban hayvanı yakalayıp, sürüden ayırdığı ve avlanma mevzuatına aykırı davrandığı gerekçesiyle Yılmaz'a, 14 bin 911 lira idari para cezası kesildi. Yetkililer, yaban hayvanlarının yakalanmasının ve sürülerinden ayrılmasının mevzuata aykırı olduğunu, bu tür davranışların hem hayvanlar hem de insanlar için risk oluşturduğunu vurguladı.

'İTİRAZ EDECEĞİM'

Şenel Yılmaz, "Olay yaklaşık 2 hafta önceydi. Erfelek'e gidiyordum, yolda domuz sürüsüyle karşılaştım. Yavrudan biraz büyük bir domuzu yakaladım, yola getirdim ve ısırabilir diye yanımdan uzağa bıraktım. Sonrasında da sürünün gittiği yöne doğru saldım, ailesinin peşine gitti. Burada silah yok, bıçak yok, avlanma yok. Buna rağmen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibinden 14 bin 911 liralık ceza geldi. Erken ödersem 11 bine düşüyormuş ama ben bu cezayı hak etmedim. Videolarda da her şey açıkça görülüyor. İtirazımı yapacağım" diye konuştu.