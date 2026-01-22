Domuza Çarpan Otomobil Takla Attı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yola çıkan domuza çarpan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Seydişehir Beyşehir yolu 5. kilometresi Organize sanayi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seydişehir Beyşehir yolunda seyir halinde olan ve Bayavşar Mahallesinde bulunan Torku dondurulmuş patates fabrikasında çalışan ve Ersin Öksüz idaresindeki 42 K 2442 plakalı Tofaş Şahin marka araç aniden yola fırlayan domuza çarptı. Çarpmanın etkisi ile takla atarak karşı şeride geçen araç, şarampole uçtu.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, araç sürücüsü Ersin Öksüz'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından Ersin Öksüz'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA