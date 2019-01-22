Don Kişot'um Ben, ile 26 ve 27 Ocak'ta UNIQ Hall'de!

Baba Sahne'nin yeni prodüksiyonu 'Don Kişot'um Ben'de' 14 yıl sonra tiyatro sahnesine dönen ünlü oyuncu Ozan Güven çılgın asilzade Don Kişot'a, Günay Karacaoğlu ise silahtarı Sancho Panza'ya hayat veriyor. 'Don Kişot'um Ben' de ayrıca Nazlı Tosunoğlu, Ömür Arpacı, Serhan Ernak, Nur Erkul, Dilşad Bozyiğit, Diren Polatoğulları, Enis Aybar, İbrahim Aladağ, Tuğba Eskicioğlu ve Kamran Velicanov yer alıyor. Irmak Bahçeci'nin dilimize çevirdiği 'Don Kişot'um Ben'in' yönetmen koltuğunda Emrah Eren oturuyor. Müziklerini Can Şengün'ün hazırladığı oyunun sahne tasarımı Barış Dinçel'in, kostüm tasarımı ise Sadık Kızılağaç'ın imzasını taşıyor.

Oyunun hikayesi Senor Quijano'nun bir gün delirmesi ve silahtarı Sancho Panza'yla atıldığı maceralarla şekilleniyor. 'Delilikte direndiğim için bilge oldum. Zalimlerin yönettiği bir dünyadansa deliliğin dünyasını tercih ettim ben, gerçek bilgelik delilikmiş sonradan gördüm, korkunun esaretinden bile kurtarıyor insanı. 'Don Kişot'um Ben!'