Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi'nin inşası tüm hızıyla sürüyor - Son Dakika
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Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi'nin inşası tüm hızıyla sürüyor

03.07.2022 12:53

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi'nin (DERYA) inşasının tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi'nin (DERYA) inşasının tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi.

Demir, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Donanmamızın 2. büyük gemisi olacak DERYA'nın inşası tüm hızıyla devam ediyor. DERYA'nın Cumhuriyetimizin 100. yılında envantere girebilmesi için var gücümüzle çalışıyor, 2023'e sağlam adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

DERYA hakkında

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında Yalova'daki Sefine Tersanesi tarafından inşa faaliyetleri devam eden DERYA ile yüzer birliklerin, helikopter yakıtı dahil olmak üzere akaryakıt ve su ikmallerini denizde ikmal yöntemiyle süratli şekilde yapmak, gemilerde bulunan insanlı ve insansız su üstü ve su altı araçların, helikopterlerin ve insansız hava araçlarının (İHA) belirli seviyede bakım ve onarımlarının yapılmasına destek sağlamak amaçlanıyor.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi'nin inşası tüm hızıyla sürüyor - Son Dakika

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