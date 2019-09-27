Son Dakika Haberleri: Dondurma ve Tatlı Festivaline Sivrihisar damgası
Son Dakika Yaşam Haber

Dondurma ve Tatlı Festivaline Sivrihisar damgası

1 saat önce

Ankara Altınpark Expo Center da bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Dondurma ve Tatlı Festivaline Sivrihisar damga vurdu.

Dondurma ve Tatlı Festivaline Sivrihisar damgası, System.String[]

Ankara Altınpark Expo Center da bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Dondurma ve Tatlı Festivaline Sivrihisar damga vurdu.


Ankara'da yapılan ve bu yıl ikincisi düzenlenen Dondurma ve Tatlı Festivali'nde, Sivrihisar Belediyesi tarafından iş hayatına kazandırılan başarılı kadın işletmeciler de stantlarda yer alarak ilçenin lezzetlerini Ankaralılarla buluşturdu. Sivrihisar'a özgü höşmerim, patentli muska baklavası ve süt reçeli gibi tatları Ankaralılarla buluşturan kadın girişimciler, kendilerine bu imkanı sağladığı ve fuarda kendilerinin de yer verilmesinde katkı sağlayan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'ye teşekkür ettiler. Açılış programına katılan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü katılımcı protokolle birlikte açılış kurdelesini kesti. Başkent Ankara da düzenlenen festivalde Sivrihisar Belediyesi stantlarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlarda, hem ilçeyi tanıma hem de mükemmel lezzetleri tatma şansı buluyorlar. - ESKİŞEHİR

Sivrihisar, Ankara, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sokak ortasında işlenen kadın cinayetinin sebebinin kıskançlık olduğu ortaya çıktı
Dışişleri Bakanlığı sınavla memur alacak Çanakkale'deki Apollon Smintheus Tapınağı'nda Bizans hazinesi bulundu Depremde kalp krizi geçirerek ölen öğretmen, okulundan son yolculuğuna uğurlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 14:52:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dondurma ve Tatlı Festivaline Sivrihisar damgası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]