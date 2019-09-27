Dondurma ve Tatlı Festivaline Sivrihisar damgası

Ankara Altınpark Expo Center da bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Dondurma ve Tatlı Festivaline Sivrihisar damga vurdu.



Ankara'da yapılan ve bu yıl ikincisi düzenlenen Dondurma ve Tatlı Festivali'nde, Sivrihisar Belediyesi tarafından iş hayatına kazandırılan başarılı kadın işletmeciler de stantlarda yer alarak ilçenin lezzetlerini Ankaralılarla buluşturdu. Sivrihisar'a özgü höşmerim, patentli muska baklavası ve süt reçeli gibi tatları Ankaralılarla buluşturan kadın girişimciler, kendilerine bu imkanı sağladığı ve fuarda kendilerinin de yer verilmesinde katkı sağlayan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'ye teşekkür ettiler. Açılış programına katılan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü katılımcı protokolle birlikte açılış kurdelesini kesti. Başkent Ankara da düzenlenen festivalde Sivrihisar Belediyesi stantlarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlarda, hem ilçeyi tanıma hem de mükemmel lezzetleri tatma şansı buluyorlar. - ESKİŞEHİR