Dondurucu Soğukta Kayak Antrenmanı

17.01.2026 12:38
Bitlis'te kayaklı koşu sporcuları, zorlu kış şartlarında antrenmanlarını sürdürüyor.

Bitlis'te kayaklı koşu sporcuları, dondurucu soğuk havaya rağmen antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.

Hava sıcaklığının zaman zaman eksi 15 dereceye kadar düştüğü kentte sporcular, zorlu kış şartlarını fırsata çevirerek yarışmalara hazırlanıyor. Yoğun kar örtüsü ve sert hava şartlarına rağmen çalışmalarını aksatmayan sporcular, soğuk hava ve zorlu arazi şartlarının kendilerini daha da güçlendirdiğini ifade ettiler. Bitlis-Tatvan yolu üzerinde bulunan Elaman Hanı Kayak merkezinde yarışlara hazırlanan sporcuları en çok soğuk hava etkiliyor. Buna rağmen katılacakları yarışlardan derece elde edebilmek için şartları sonuna kadar zorluyorlar.

Milli Takım Antrenörlerinden Sedat Bilge, yaklaşık 40 sporcusunun bulunduğunu, bunlardan 4-5 sporcusunun da milli sporcu olduğunu belirtti. 2025-2026 sezonu yaz dönemi boyunca antrenmanlarımızı yaptıklarını ifade eden Bilge, "Yaz döneminde, sporcularımız Türkiye Şampiyonası'nda büyük başarılar elde etti. Yaz dönemi boyunca takımımıza yeni sporcularımız katıldı. Çok güzel bir ortamda antrenmanlarımızı yaptık. Her yıl olduğu gibi Nemrut'a karın düşmesiyle birlikte yaklaşık 1,5 ay önce kayaklı antrenmanlarımıza Nemrut'ta başladık. Çok güzel çalışmalarımız oldu. Nemrut'ta eski 15-20'lerde çalıştık. Hatta gece karanlıklara kadar sporcularımız özveriyle çalıştı. Eleman Hanı tesisimize kar düştükten sonra yaklaşık 20 gündür burada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 18-20 Ocak 2026 tarihlerinde Erzurum'da yapılacak Biatlon Türkiye Şampiyonası ve akabinde kayaklı koşu etap yarışmasına katılacağız. Sporcularımız tüm hızıyla bu yarışmalara hazırlanıyor. İnşallah bu sezonda çok güzel başarılar elde edeceğiz. Mevcut sporcularımız 4-5 sporcumuz şu an milli takımda. Bu sporcularımızın sayısını bu yıl da arttırmayı düşünüyoruz. İnşallah hepimize hayırlı bir sezon olur" diye konuştu - BİTLİS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Antrenman, Bitlis, Spor, Son Dakika

