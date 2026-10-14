Döner, hamburger ve köfte siparişinde yeni dönem! Artık zorunlu olacak

Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden satılan hazır gıdalarda gramaj bilgilerinin eksik verilmesine yönelik şikâyetler üzerine harekete geçti. Bakanlık, hamburger, döner, iskender ve köfte gibi ürünlerde kullanılan et miktarının tüketiciye açık ve eksiksiz şekilde bildirilmesi için ilgili federasyonlara uyarı yazısı gönderdi.

BAKANLIK ŞİKAYETLER ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

Türkiye gazetesinin haberine göre, internet üzerinden verilen yemek siparişlerinde ürünlerin gramajına ilişkin yaşanan belirsizlikler Ticaret Bakanlığı'nın gündemine taşındı.

Bakanlık tarafından ilgili federasyonlara gönderilen yazıda, tüketime hazır kırmızı ve beyaz et içeren bazı ürünlerde gramaj bilgisinin yer aldığı, bazılarında ise bu bilginin eksik olduğu veya hiç paylaşılmadığı belirtildi.

HAMBURGER, DÖNER VE KÖFTEDE GRAMAJ BİLGİSİ YER ALACAK

Bakanlık, hamburger, döner, iskender ve köfte gibi ürünlerin internet üzerinden satışında kullanılan et miktarının doğru ve eksiksiz biçimde belirtilmesini istedi.

Böylece tüketicilerin sipariş vermeden önce satın alacakları ürünün ne kadar et içerdiğini öğrenebilmesi amaçlanıyor.

İLGİLİ FEDERASYONLARA UYARI GÖNDERİLDİ

Mesafeli satışlarda tüketicilerin ürünün temel özellikleri hakkında açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirilmesinin yasal bir zorunluluk olduğu hatırlatıldı.

Ticaret Bakanlığı, dijital platformlarda satışa sunulan hazır gıdalardaki kırmızı ve beyaz etin gramaj bilgilerinin eksiksiz paylaşılması için gerekli çalışmaların ivedilikle tamamlanmasını talep etti.