'Dönüşüm' kısa film dalında ödül aldı - Son Dakika

'Dönüşüm' kısa film dalında ödül aldı

22.11.2020 13:25
'Dönüşüm' kısa film dalında ödül aldı, System.String[]

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü (RTS) üçüncü Sınıf Öğrencisi İsmail Kurt, TRT (Türkiye Radyo Televizyon Kurumu) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Geleceğin İletişimcileri yarışmasının 'Televizyon Yayıncılığı- Kısa Film'...

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü (RTS) üçüncü Sınıf Öğrencisi İsmail Kurt, TRT (Türkiye Radyo Televizyon Kurumu) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Geleceğin İletişimcileri yarışmasının 'Televizyon Yayıncılığı- Kısa Film' kategorisinde  'Dönüşüm' isimli filmi ile birincilik ödülünü aldı.

Sektörün önde gelen isimlerinden oluşan 66 jüri üyesinin değerlendirmeleriyle 5 ana 11 alt kategorideki 116 eser arasından ödüle layık görülen ve TRT 2 ekranlarında canlı yayınlanan 6. Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nın ödül töreninde İsmail Kurt, ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın elinden aldı.

TOPLUMSAL YOZLAŞMAYA İRONİK BAKIŞ AÇISI

2015 yılından günümüze kadar devam eden, Türkiye, Balkanlar, KKTC ve Orta Asya ülkelerinde iletişim eğitimi alan lisans ve ön lisans derecelerinde öğrenim gören öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen yarışmada birincilik ödülünün sahibi olan Kurt'un kısa filmi, toplumsal yozlaşmayı kendisine konu ediniyor. Film, dijital çağ ile insanların teknoloji bağımlısı olması rahatsızlık duyan 80 yaşlarında bilim insanı Kemal'in, kendi çalışma atölyesinde ürettiği insan duygularına sahip robot Ali'nin aşkını ironik bir bakış açısıyla anlatıyor.

"TEKNOLOJİYİ BİLİNÇSİZ TÜKETİYORUZ"

Yaşanılan dijital çağda, teknolojinin getirdiği birçok yeniliğin hayatımızda vazgeçilemez bir konuma geldiğini ve insanların robotlaştığını belirten Dönüşüm Filmi Yönetmeni İsmail Kurt, "Teknolojiyi bilinçsiz bir şekilde tüketen insanlarda farkındalık yaratmak için böyle bir hikaye yazmak istedim. Bugün birçok teknolojik cihaz hayatımızı kolaylaştırdı bunu kabul ediyorum. Fakat zaman ayırdığımız bu yenilikler, televizyon, telefon vs. bizi insan yapan birçok duygumuzu köreltmeye başladı.   Sanata olan ilgimiz yok denecek kadar az. Sanat olmadan, duygu olmadan insanoğlunun robottan bir farkı kalmaz.  Bu filmin yapım süreci biraz sancılı geçti. Hatta birçok kez iptal etmeyi de düşündüm. Ancak bu süreçte beni sürekli motive eden değerli hocam, proje danışmanım Dr. Öğretim Üyesi Pınar Tinaz'a çok teşekkür etmek istiyorum.  Onun motive eden konuşmaları olmasaydı muhtemelen projeyi iptal etmiştim. Hem oyuncu olarak hem de yapım konusunda destek olan Prof. Dr. Yaşar Özbay hocam saatlerce süren çekimlerde bizi yalnız bırakmadı. Son olarak filmime finansal anlamda destek olan sınıf arkadaşım Selami Yetkinşekerci'ye teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.


'Dönüşüm' kısa film dalında ödül aldı
'Dönüşüm' kısa film dalında ödül aldı
'Dönüşüm' kısa film dalında ödül aldı

İsmail Kurt, Kısa Film, Film, TV, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat 'Dönüşüm' kısa film dalında ödül aldı - Son Dakika


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