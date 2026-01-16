Dorka Juhasz: Annesinin Mirasını Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Dorka Juhasz: Annesinin Mirasını Sürdürüyor

Dorka Juhasz: Annesinin Mirasını Sürdürüyor
16.01.2026 20:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaraylı Dorka Juhasz, annesiyle gurur duyduğunu ve onun mirasını sürdürmek istediğini söyledi.

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nın oyuncusu Dorka Juhasz, Macar basketbolunun efsanelerinden biri olan annesinin mirasını sürdürmenin kendisi için çok önemli olduğunu belirterek, "Büyürken o benim her zaman rol modelimdi, hep ona özendim. O Macaristan'da gerçek bir efsane" dedi.

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nın Macar oyuncusu Dorka Juhasz, GSPlus'a özel açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulübe adaptasyon süreciyle ilgili konuşan Juhasz, "Takıma alışma süreci beklediğimden çok daha kolay geçti. Daha önce Türkiye'de hiç oynamadığım için neyle karşılaşacağımı tam olarak bilmiyordum. Ancak Galatasaray, İstanbul ve takımdaki arkadaşlarım hakkında çok güzel şeyler duymuştum; nitekim hiç hayal kırıklığına uğramadım. Burada kızlar (takım arkadaşlarım) beni çok sıcak karşıladı, şu ana kadar her şey harika gidiyor. Galatasaray'ın ve bu ortamın bir parçası olmaktan büyük keyif alıyorum. Çok eğlenceli bir takımız, tabii ki maç kazanmak da işin en keyifli yanı. Harika bir oyuncu grubumuz ve çok iyi insanlardan oluşan bir teknik ekibimiz var. Kısacası, şu an için her şey yolunda" dedi.

"Hep ona özendim"

Macar basketbolunun efsanelerinden biri olan annesi annesi Hajnalka Balzs'ın mirasını sürdürmek istediğini belirten Galatasaraylı oyuncu, "Büyürken o benim her zaman rol modelimdi, hep ona özendim. O Macaristan'da gerçek bir efsane. Onu gördükçe kendime hedefler koydum, hep 'Ben de onun gibi olmak istiyorum' dedim. Onun başardıklarını başarmak, Avrupa'da en üst seviyede ve milli takımda oynamak istiyordum; bunların üzerine bir de WNBA hedefini ekledim. Onun gibi bir rol modele sahip olmak harika. Maçlarını (oynadığı dönemde) canlı izleyemesem de kasetlerden ve DVD'lerden çok seyrettim. Beni basketbolla tanıştıran aslında annem oldu. Memleketimde basketbolu çok seven insanlarla dolu o küçük spor salonuna beni maçlara götürürdü. Orada birçok şampiyonluk kazandılar. Bu yüzden basketbolun kanımda olduğunu düşünüyorum. En başından beri motivasyonum hep ona benzemekti, bu yüzden sürekli onu gururlandırmaya çalışıyorum. Beni her zaman destekliyor; Amerika'da oynarken bile saat farkına rağmen gece 02.00'de kalkıp bütün üniversite kariyerim boyunca maçlarımı izledi. O kesinlikle benim bir numaralı destekçim" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dorka Juhasz: Annesinin Mirasını Sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Çocuklara ait müstehcen görüntü“ soruşturması 8 kişi gözaltına alındı "Çocuklara ait müstehcen görüntü" soruşturması! 8 kişi gözaltına alındı
İsrail savaş uçakları, Lübnan’ı vurdu İsrail savaş uçakları, Lübnan'ı vurdu
Adem Yeşilyurt, Maribor yolcusu Sözleşmedeki Fenerbahçe ve Hull City detayı dikkat çekti Adem Yeşilyurt, Maribor yolcusu! Sözleşmedeki Fenerbahçe ve Hull City detayı dikkat çekti
Fenerbahçe’den seçim için yeni açıklama Fenerbahçe'den seçim için yeni açıklama
Inter’den Galatasaray’ın teklifine cevap Inter'den Galatasaray'ın teklifine cevap
Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı

20:35
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı.
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı.
18:53
İngiltere’den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
İngiltere'den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
18:45
İstanbullular dikkat Tarih verildi, ikisi birden gelecek
İstanbullular dikkat! Tarih verildi, ikisi birden gelecek
18:39
Güngören’de öldürülen Atlas’ın annesi konuştu
Güngören'de öldürülen Atlas'ın annesi konuştu
18:31
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
18:29
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testleri negatif
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 20:48:51. #7.11#
SON DAKİKA: Dorka Juhasz: Annesinin Mirasını Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.