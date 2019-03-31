Son Dakika Haberleri: Dortmund Koltuğu Geri Aldı

Dortmund Koltuğu Geri Aldı

19 dakika önce

MARCO Reus, doğum yapan eşinin yanında kalmayı tercih edince Dortmund, kaptanından yoksun Wolfsburg karşısına çıktı.

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MARCO Reus, doğum yapan eşinin yanında kalmayı tercih edince Dortmund, kaptanından yoksun Wolfsburg karşısına çıktı. Dortmund maçı uzatma dakikalarında İspanyol golcü Alcacer'in attığı iki golle kazandı: 2-0. Bu sonuçla Dortmund liderlik koltuğuna yeniden oturdu. Sekiz yıldır Dortmund deplasmanında maç kazanamayan Wolfgsburg, yine eli boş evine döndü.

YENMEYE GİDECEĞİZ

Dortmund aldığı galibiyetle hem B. Münih'den hem liderliği geri aldı hem de puan farkını ikiye çıkardı. Lider olmanın keyfini çıkaran Dortmund'lu futbolcular, gelecek hafta Bayern Münih ile oynayacakları maçı kazanacaklarını söyledi. Axel Witsel "Bu galibiyet çok önemliydi. Tekrar lider olduk. Münih'te de aynı böyle oynayacağız. Bayern Münih bugünkü oyunumuzdan etkilenecek mi bilmiyorum. Ama biz Münih kentine sadece bir puan için gitmeyeceğiz" diyerek ezeli rakiplerini yenmek için Münih kentine gideceklerinin mesajını verdi.

SADECE HAYAL KIRIKLIĞI YAŞAMIYORUM

Freiburg karşısına galibiyet için çıkan B. Münih, beklenmedik bir direnişle karşılaştı. Maçın ilk dakikasından itibaren baskılı oynayan ve rakibine boş alan bırakmayan Freiburg, 3. dakikada 1-0 öne geçti. 22. dakikada Lewandowski skoru 1-1 yaptı.

Bu dakikadan sonra direnişini sürdüren Freiburg, güçlü rakibine gol atma fırsatı vermedi. Maç 1-1 sona erdi. B. Münih iki puanla birlikte hem moral kaybetti hem de liderlikten oldu. Maçtan sonra yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan B. Münih Teknik Direktörü Niko Kovaç "Alınan sonuçtan dolayı sadece hayal kırıklığı yaşamıyorum, çok da kızgınım" dedi.

HERTHA YIKILDI

Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı amaçlayan RB Leipzig, Hertha Berlin'i konuk etti. Rakibi karşısında üstün oynayan RB Leipzig, tam beş gol buldu. Maçı 5-0 kazanan RB Leipzig, ligdeki üçüncülük sırasını korudu. Maçta üç gol atan Paulsen, sahanın en iyisiydi. Takımının çok kötü oynadığını söyleyen Hertha Berlin Teknik Direktörü Pal Dardai "Hafta boyunca takım iyi görünmüyordu. Hak ettiğimiz bir yenilgi. Eğer maç 8-0 sona erseydi kimse bir şey söylemezdi" sözleriyle sahada futbolcularının iyi mücadele etmediklerinin mesajını verdi.

RAHAT KAZANDI

Haftayı evsahibi takımlar galibiyetle kapattı. Son haftaların başarılı takımlarından Düsseldorf sahasında üç puan almayı bildi. Ligin güçlü takımlarından M'gladach'ı konuk eden Düsseldorf, üç puanı 3-1'lik skorla elde etti. Aynı şekilde W. Bremen de sahasında Mainz'ı 3-1 yendi. Bu sonuçla iki basamak yukarı çıkan W. Bremen, altıncı sıraya oturdu. Yeşil beyazlıların 42 puanı bulunuyor. Haftanın açılış maçında ise Hoffenheim seyircisinin önünde Leverkusen'i 4-1 yendi. Sahasında Augsburg'u konuk eden Nürnberg, üç puanı 3-0'lık skorla elde etti. 20 hafta sonra galip gelen Nürnberg'de ligde kalma umutları yeniden yeşerdi.

Haftanın sonuçları şöyle:

Hoffenheim 4-1 Leverkusen

Dortmund 2-0 Wolfsburg

Freiburg 1-1 B. Münih

Düsseldorf 3-1 M'gladbach

RB Leipzig 5-0 Hertha Berlin

Nürnebrg 3-0 Augsburg

W. Bremen 3-1 Mainz
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:58 

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