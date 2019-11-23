Son Dakika Haberleri: Dortmund, sahasında, lig sonuncusu Paderborn ile berabere kaldı!
Son Dakika Spor Dortmund, sahasında, lig sonuncusu Paderborn ile berabere kaldı! - Son Dakika Spor

Dortmund, sahasında, lig sonuncusu Paderborn ile berabere kaldı!

6 saat önce

Borussia Dortmund, Bundesliga'da 12. haftanın açılış maçında Signal Iduna Park Stadı'nda Paderborn'u konuk etti.

Dortmund, sahasında, lig sonuncusu Paderborn ile berabere kaldı!, System.String[]

Borussia Dortmund, Bundesliga'da 12. haftanın açılış maçında Signal Iduna Park Stadı'nda Paderborn'u konuk etti.


Paderborn, 5. ve 37. dakikalarda Streli Mamba, 43. dakikada da Gerrit Holtman'ın attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.


İkinci yarıya hızlı başlayan Borussia Dortmund, 47. dakikada Jadon Sancho, 84. dakikada Axel Witsel ve 90+2. dakikada Marco Reus ile 3 gol buldu ve karşılaşma 3-3 berabere sonuçlandı.


Böylelikle Borussia Dortmund puanını 20'ye çıkarak maç fazlasıyla 5. sırada bulunurken, Paderborn ise 5 puanla 18. ve son sırada yer aldı.

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Borussia Dortmund, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:09 
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