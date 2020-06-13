Dortmund zirve yarışına devam dedi!

Bundesliga'da 31. hafta mücadelesinde Dortmund, Düsseldorf'u deplasmanda 1-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Bundesliga'da 31. hafta mücadelesinde Dortmund, Düsseldorf'u deplasmanda 1-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Almanya Bundesliga'da 31. hafta maçlarının gündüz seansında 5 mücadeleye yapıldı. Liderlik yarışında bulunan Borussia Dortmund, konuk olduğu Fortuna Düsseldorf'u 1-0'lık skorla geçerken zirve yarışından kopmadı ve puanı 66'ya çıkardı. Ligde 17. sırada bulunan ve düşme hattında yer alan Werder Bremen ise Paderborn deplasmanında üç puanı 5-1'lik skorla aldı.

Bundesliga'da günün maçları ve alınan skorlar şu şekilde:

Paderborn - Werder Bremen: 1-5

Herta Berlin - Eintracht Frankfurt: 1-4

Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund: 0-1

Wolsburg - Freiburg: 2-2

Köln - Union Berlin: 1-2 - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız

Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Gemisini kurtaran kaptan

ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 1. kanal gerilimi: Herkes haddini bilecek

Oyundan alınan Trabzonsporlu Nwakaeme, karara tepki gösterdi

Çıplak halde yaptığı antrenmanla olay olan güzel sporcu ringlere dönüyor

Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur

Polonya'da bir taraftar koronavirüsten stadyuma giremeyince maçı vinç kiralayıp izledi

Yayıncı kuruluş beIN Sports, röportajları sosyal mesafeye göre yaptı

Beşiktaş sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu

Beşiktaş Başkanı Çebi: Gökhan ve Caner'in kalmasını istiyoruz

Beşiktaş'ın kampanyasına yapılan yardım 1 günde 3 milyon TL'yi aştı

Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Rui Vitoria'ya teklif yaptı

Tahir Karapınar'ın F.Bahçe mutluluğu: 4 gün değil de 4 yıldır görevdeymişim gibi hissettim

Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et