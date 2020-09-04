Dörtyol'da Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

Dörtyol ilçesinde Kaymakam Ali Murat Kayhan'ın da katılımıyla Kovid-19 denetimi gerçekleştirildi.

İnönü, Çaylı ve Özel caddelerindeki denetimlere katılan Kayhan, koronavirüse karşı mücadelede, kontrollü sosyal hayatın vazgeçilmez tedbir olduğunu, artık herkesin bildiği maske, mesafe, temizlik kurallarının hayati önem taşıdığını belirtti.

Vatandaş ve esnafı sosyal mesafe ve maske takmaları konusunda uyaran Kayhan'a denetimlerde Belediye Başkanı Fadıl Keskin, İlçe Sağlık Müdürü Halil Canpolat ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Kıymacı da eşlik etti.