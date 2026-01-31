Dörtyol'da Otobanda Yarış Yapan Sürücüler Yakalandı - Son Dakika
Dörtyol'da Otobanda Yarış Yapan Sürücüler Yakalandı

31.01.2026 15:22
Hatay Dörtyol'da, trafigi tehlikeye atan 4 sürücü jandarma tarafından gözaltına alındı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde akan trafikte otobanda makas atarak yarış yapan4 araç sürücüsü jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İçişleri Bakanı ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şahıslar hakkında adli ve idari ceza uygulandığını açıkladı.

Dörtyol ilçesinde otobanda akan trafiği hiçe sayan 4 sürücü makas atarak yarış yaptı. Görüntülerin sosyal medya üzerinde paylaşılması üzerine şahıslar, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili süreci sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında "Sosyal medyada 4 farklı aracın yarış yaptığına ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine; Hatay İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarmamız tarafından yapılan çalışmalar sonucu; Dörtyol ilçesinde otoyolda yarış yapan ve makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren M.M.E., A.Y.Ş., A.Y. ve İ.S. isimli sürücüler yakalandı. Gereği yapıldı. Sürücüler hakkında; "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan adli ve idari işlem yapıldı. Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre: Akan Trafikte YARIŞ YAPAN sürücüye, 46 bin? idari para cezası uygulayacağız, Sürücü belgesini 2 YIL süreyle geri alacağız, Aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Geriye doğru 5 yıl içinde 2. kez geri alınanların sürücü belgesini ise iptal edeceğiz. Ayrıca Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre: MAKAS ATAN sürücüye, 90 bin? idari para cezası uygulayacağız, Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız, Aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Yollar yarış pisti değildir. Trafik, herkesin ortak yaşam alanıdır. Bu tür sorumsuzlukları gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız" ifadelerine yer verdi. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Politika, Dörtyol, Hatay, Son Dakika

