Dota Underlords'a Gelecek Yeni Kahramanlar Ortaya Çıktı

Dota 2 ve Dota Underlords'u oynadıysanız, Dota 2'deki birçok kahramanın henüz Underlords'a gelmediğini fark etmişsinizdir. Bu durum, son Dota istemci güncellemesine yapılan veri madenciliği ile ortaya çıkan bilgilere göre değişmek üzere.Valve News Network isimli YouTube kanalı, son Dota 2 yamasında tanıtılan bütün değişikliklerin üzerinden geçti. Underlords'a gelecek en büyük oynanış değişikliği; referanslar, skinler ve 16 yeni Dota 2 karakteri oldu. Alfabetik olarak sıralarsak bu karakterler: Chen, Clinkz, Dark Seer, Dazzle, Earth Seeker, Pangolier, Riki, Rubick, Spectre, Storm Spirit, Sven, Undying, Vengeful Spirit, Weaver ve Zeus.Adı geçen karakterlerin Underlords ekosistemine kesin olarak eklenip eklenmeyeceği şu an için hâlâ gizemini korumakta ancak bazı kahramanların ekleneceği kesinleşti denilebilir. Örnek olarak Storm Spirit'in oyun dosyalarında modellemesi ve skinleri bulunuyor.Veri madenciliği, aynı zamanda Underlords'a yeniden oynatma ve "Turbo Mode" gibi yeni özelliklerin ekleneceğini de ortaya çıkardı. Turbo Mode, açıklanana göre oyundaki animasyonları hızlandıracak ve böylece eylemler daha çabuk bitecek. Ayrıca oyuna orijinal Dota Auto Chess'ten de birkaç özelliğin ekleneceğine dair söylentiler mevcut.