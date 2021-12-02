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Dövdü, kurşunladı, hapse atıldı ama yine uslanmadı! Şimdi de ustura ile yüzünü yaraladı! - Son Dakika

Dövdü, kurşunladı, hapse atıldı ama yine uslanmadı! Şimdi de ustura ile yüzünü yaraladı!

02.12.2021 11:34

Adana'da bir kadın, kendisine daha önce de şiddet uygulayan eski sevgilisi tarafından önce tabancayla vuruldu, ardından restoranda darp edilip, yüzü ustura ile kesildi. Daha önce defalarca hapse atılan saplantılı erkek, elektronik kelepçeye rağmen şiddet uygulamaktan geri durmuyor.

Merkez Çukurova ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki A.O., 2017 yılında Sefer B. (31) isimli bir genç ile sevgili oldu. Ancak genç kadın sevgilisinin şiddet uygulaması nedeniyle 5 ay sonra ayrıldı. Buna rağmen Sefer B.'den bir türlü kurtulamadı. Tekrar sevgili olmak isteyen Sefer B. vücudunun her tarafına kadının adını ve sevgili olduğu tarihi yazdırıp kadını rahatsız etmeye devam etti.

Saplantılı aşık dehşeti

CEZA ALDI, TAHLİYE EDİLDİ, TEHDİTLERİNE DEVAM ETTİ

Ayrıldıktan hemen sonra genç kadının otomobiline silahlı saldırı düzenledi. 3 yıl önce ise A.O.'yu bacaklarından 4 kurşunla yaraladı. Bu olaydan dolayı Sefer B.'ye mahkeme önce 3 yıl 9 ay hapis cezası verip, daha sonra bu cezayı 2 yıl 9 ay 22 güne düşürdü. Sefer B.'nin cezaevinde yattığı 4 aylık süre de göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Sefer B. tahliye edildikten sonra da tekrar birlikte olmak için kadını tehdit etmeye başladı.

Saplantılı aşık dehşeti

ÖNCE DARP ETTİ, SONRA USTURA İLE YÜZÜNÜ KESTİ

Bu nedenle genç kadın 13 kez savcılığa başvurarak şikayetçi oldu. Bu şikayetler sonunda genç kadına panik butonu verilip, Sefer B.'ye de elektronik kelepçe takılarak uzaklaştırma cezası verildi. Ancak buna rağmen 28 Kasım günü akşam Sefer B., A.O.'nun bir restoranda olduğunu öğrenip elektronik kelepçeyi çıkartarak restorana girip, kadını önce darp edip daha sonra da ustura ile yüzünü kesip olay yerinden kaçtı. Kadının yüzüne sayısız dikiş atılırken, Sefer B. ise polis tarafından her yerde aranıyor.

Saplantılı aşık dehşeti

"BUNU BİRİSİ DURDURMALI"

A.O. diğer kadınlar gibi ölmek istemediğini, elektronik kelepçe olmasına rağmen saldırıya uğradığını belirterek, "Kısa süre sevgili olduk. Ancak beni sürekli darp edip kıskandığı için ayrıldım. Bu nedenle beni sürekli rahatsız ediyor. En son da yüzümü kesti. Artık çok korkuyorum. Bunu birisi durdurmalı" dedi.

Dövdü, kurşunladı, hapse atıldı ama yine uslanmadı! Şimdi de ustura ile yüzünü yaraladı!

Çukurova, Saldırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dövdü, kurşunladı, hapse atıldı ama yine uslanmadı! Şimdi de ustura ile yüzünü yaraladı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dövdü, kurşunladı, hapse atıldı ama yine uslanmadı! Şimdi de ustura ile yüzünü yaraladı! - Son Dakika
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