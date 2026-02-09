TikTok üzerinden tanıştığı kişi tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını iddia eden genç kadın, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına katılarak yardım istedi.
Sosyal medyada kurduğu ilişkinin maddi kayıpla sonuçlandığını anlatan kadının iddiaları kadar, yüzünün neredeyse tamamını kaplayan siyah dövmeleri de hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri şaşırttı.
Sıra dışı görünümüyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan genç kadın, dövmelerinin özel bir anlamı olmadığını belirterek dikkat çekici bir açıklama yaptı. Geçmişine dair radikal bir karar aldığını ifade eden kadın, "Eski hayatıma tövbe ettim" dedi.
Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu
