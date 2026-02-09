Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu - Son Dakika
Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu

Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu
09.02.2026 20:09  Güncelleme: 20:14
Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu
TikTok üzerinden tanıştığı kişi tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını söyleyen kadın, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına katıldı. Genç kadının tüm yüzünü kaplayan dövmeleri programa damga vururken, dövmeleri için, "Herhangi bir anlamı yok; eski hayatıma tövbe ettim." yanıtını verdi.

TikTok üzerinden tanıştığı kişi tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını iddia eden genç kadın, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına katılarak yardım istedi.

DÖVMELERİ, HERKESİN AĞZINI AÇIK BIRAKTI

Sosyal medyada kurduğu ilişkinin maddi kayıpla sonuçlandığını anlatan kadının iddiaları kadar, yüzünün neredeyse tamamını kaplayan siyah dövmeleri de hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri şaşırttı.

"ESKİ HAYATIMA TÖVBE ETTİM"

Sıra dışı görünümüyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan genç kadın, dövmelerinin özel bir anlamı olmadığını belirterek dikkat çekici bir açıklama yaptı. Geçmişine dair radikal bir karar aldığını ifade eden kadın, "Eski hayatıma tövbe ettim" dedi.

Televizyon

    Yorumlar (6)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    rabbim tövbeni kabul etsin duzgun insanlar cikarsin karsina 19 0 Yanıtla
    Resul Özdemir Resul Özdemir:
    Amin kardeşim.. Gençler kendini güzel olduklarını zannediyorlar ama doğal güzelliklerini mahvedip ahiret hayatınıda tehlikeye sokuyorlar çok yazık... 1 0
  • t5mtr8nr2w t5mtr8nr2w:
    Bir insan bile bile kendini bu kadar rezil etmeye hakkı yok 12 3 Yanıtla
  • der25@M334 der25@M334:
    Sperm israflığı başka bir şey değil 3 1 Yanıtla
  • Yaman Auto Yaman Auto:
    daha neler göreceğiz neler..: 0 0 Yanıtla
  • Leyla.06 Leyla.06:
    programı izledim. ortaokul mezunu çokta aklı yerinde olmayan mantıksız konuşan hatta programda yalanda konuştuğu ortaya çıktı.Rabbim yardım etsin. Mahvetmiş güzel yüzünü. üzüldüm 0 0 Yanıtla
19:54
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan’ın Türkiye’yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'ın Türkiye'yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde
19:27
Mesut Özarslan’ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı
Mesut Özarslan'ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı
19:19
Bursa’da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi
Bursa'da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi
19:06
Canlı anlatım: Kadıköy’de goller üst üste
Canlı anlatım: Kadıköy'de goller üst üste
18:01
ABD petrol tankerine el koydu
ABD petrol tankerine el koydu
17:51
Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı’na acil iniş yaptı
Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı
17:22
Uşak’ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi
Uşak'ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
9.02.2026 20:41:44
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.