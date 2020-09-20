Dövüldükten sonra araçtan atıldı, başka bir araç çarptı; darp anları kamerada - Yeniden - Son Dakika

BURSA'da kendisinden 25 bin lira isteyen kişilerce dövülerek, zorla kaçırıldıktan sonra seyir halindeki otomobilden yola atılan Metin Özcan'a (38) başka bir otomobil çarptı. Ağır yaralanan ve yaşam mücadelesi veren Özcan'ın dövülme anları ise iş yerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Bursa'da, 13 Eylül gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Karaman Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanına arkadaşlarıyla birlikte gelen Metin Özcan, iddiaya göre hesabı yüksek bulduğu için garsonlarla tartıştı. Çıkan kavgada alkollü olduğu öğrenilen Özcan, yanında getirdiği tabancayla iş yerine kurşun yağdırdı ardından da aracına binerek olay yerinden kaçtı.