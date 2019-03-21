Son Dakika Haberleri: Down Sendromlu Çocukların Bowling Heyecanı

Down Sendromlu Çocukların Bowling Heyecanı

1 saat önce

Beylikdüzü Belediyesi 21 Mart Down Sendromu Günü kapsamında Kavaklı Engelsiz Yaşam Birimi'nde eğitim alan down sendromlu çocukları bir araya getirerek bowling heyecanı yaşattı.

Down Sendromlu Çocukların Bowling Heyecanı, System.String[]
Beylikdüzü Belediyesi 21 Mart Down Sendromu Günü kapsamında Kavaklı Engelsiz Yaşam Birimi'nde eğitim alan down sendromlu çocukları bir araya getirerek bowling heyecanı yaşattı. Etkinlikte konuşan Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü yetkilileri "Çocuklarımız hem birbirleriyle tanışıp kaynaştı hem de bowling oynayarak güzel bir gün geçirdiler. Onları sevinç içinde görmek bizim için de mutluluk verici oldu" dediler.

Beylikdüzü Belediyesi, Kavaklı Engelsiz Yaşam Birimi'nin eğitimlerine katılan down sendromlu çocukları bowling salonunda bir araya getirdi. Bilim Yaşam Okulları öğretmen ve öğrencileri ile birlikte bowling oynayarak eğlenceli vakit geçiren özel çocukların labutları devirdiklerindeki heyecan ve sevinçleri görülmeye değerdi.  

"ONLARI SEVİNÇ İÇİNDE GÖRMEK BİZİM İÇİN MUTLULUK VERİCİ"

21 Mart Down Sendromu Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, Engelsiz Yaşam Birimi'nde eğitim gören down sendromlu çocuklar gönüllerince eğlendi. Renkli ve duygusal anların yaşandığı etkinlikte, Bilim Yaşam Okulları öğretmen ve öğrencileri de çocuklarla birlikte bowling oynayarak onların bowling keyfine ortak oldu. Bu tür etkinliklerin özel çocukların sosyalleşmesine olumlu katkı sağladığına dikkat çeken Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü yetkilileri "Çocuklarımız hem birbirleriyle tanışıp kaynaştı hem de bowling oynayarak güzel bir gün geçirdiler. Onları sevinç içinde görmek bizim için de mutluluk verici oldu" dediler. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:38 Kaynak: DHA

21 Mart, Kavaklı, Beylikdüzü Belediyesi, Güncel
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