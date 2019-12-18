Down sendromlu Emre'nin hayalini Başkan Köse gerçekleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Down sendromlu Emre'nin hayalini Başkan Köse gerçekleştirdi - Son Dakika

Down sendromlu Emre'nin hayalini Başkan Köse gerçekleştirdi

6 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan down sendromlu Emre Eruğurlu'nun çalışma hayalini, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse gerçekleştirdi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan down sendromlu Emre Eruğurlu'nun çalışma hayalini, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse gerçekleştirdi.

Çocukluğundan beri çalışmak isteyen 20 yaşındaki Eruğurlu, belediye halk masasında ve başkanlık özel kaleminde işe başladı.

Başkan Köse, yaptığı açıklamada, Emre'yi işe almasının kendisinin en çok mutlu olduğu sosyal sorumluluk projelerinden biri olduğunu söyledi.

Emre'nin işe bugün geldiğini belirten Köse, "Ortamı tanıyor. Emre, down sendromlu özel çocuklarımızdan biri. Hem çok becerikli hem de çok güler yüzlü. Bir de yemek yapmayı çok seviyor." dedi.

Köse, kendilerinin başkanlık katında hem halk masasında çalışması için hem de çay servisi için Emre'den yardım istediklerini ifade ederek, "Emre de bizi kırmadı. Haftanın belli günlerinde bizimle olacak. Biz bundan sonra onu bırakmayacağız. Ben Emre'yi görünce moralim bozuk olsa bile yüzümde güller açıyor." diye konuştu.

Emre Eruğurlu da kendisinin bugün çay ve yemek yaptığını, belediyede çalışmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Down sendromlu Emre'nin hayalini Başkan Köse gerçekleştirdi

Safranbolu, Elif Köse, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 06:33 Kaynak: AA
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