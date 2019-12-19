Down sendromlu milli judocu Talha Ahmet Erdem, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Down sendromlu milli judocu Talha Ahmet Erdem, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Down sendromlu milli judocu Talha Ahmet Erdem, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Talha Ahmet Erdem, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Down sendromlu milli judocu Talha Ahmet Erdem, AA'nın

Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Talha Ahmet Erdem, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Erdem, "haber" kategorisinde Tibta Pangin'in "Sinabung Yanardağı'nda patlama" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Erdem, "yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin " İstanbul'un incisi", "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçti.

Oylamada yer alan her fotoğrafın çok güzel olduğunu belirten Erdem, "İstanbul'un incisi" fotoğrafını Orhan Veli Kanık'ın eseri olan ve kendisinin de çok sevdiği "İstanbul'u Dinliyorum" şiirini hatırlattığı için tercih ettiğini söyledi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:04 Kaynak: AA
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