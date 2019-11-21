'Doya Doya Moda' başlıyor

Noyan'ın sunumuyla ekrana gelecek "Doya Doya Moda" 25 Kasım'da başlıyor. Büyük beden yarışmacıların kendilerine uygun giyinmelerine yardımcı olacak programda Banu Noyan'a, stylist Kemal Doğulu, modacı Gülşah Saraçoğlu ve koreograf Uğurkan Erez eşlik edecek.