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'Doya Doya Moda' başlıyor

6 saat önce

Noyan'ın sunumuyla ekrana gelecek "Doya Doya Moda" 25 Kasım'da başlıyor.

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Noyan'ın sunumuyla ekrana gelecek "Doya Doya Moda" 25 Kasım'da başlıyor. Büyük beden yarışmacıların kendilerine uygun giyinmelerine yardımcı olacak programda Banu Noyan'a, stylist Kemal Doğulu, modacı Gülşah Saraçoğlu ve koreograf Uğurkan Erez eşlik edecek.

Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu, Moda, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 08:56 
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