Son Dakika Haberleri: DP Adayının Gençlere İlginç Seçim Vaadi

DP Adayının Gençlere İlginç Seçim Vaadi

1 saat önce

Demokrat Parti (DP) Köseli Belediye Başkan adayı Mehmet Sağlam, geçlere seçim vaadi ile sosyal medyada büyük ilgi gördü.

DP Adayının Gençlere İlginç Seçim Vaadi, System.String[]
Demokrat Parti (DP) Köseli Belediye Başkan adayı Mehmet Sağlam, geçlere seçim vaadi ile sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi Köseli beldesinde DP'den belediye başkan adayı olan Mehmet Sağlam, geçlere sıra dışı seçim vaadinde, "Gençler Mamo dayınız size çare olmaya geliyor. Kız kaçırın, sevin. Şimdi size iş yok diye kız vermezler. Ben sizi yarın belediyeye aldığımda hepiniz birer öğretmen alırsınız Allah'ın izniyle, hiç kafanızı yormayın. Çare Mamo dayı, çare Mamo dayı" dedi. Sağlam'ın yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:28 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Köseli, Demokrat Parti, Güncel
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