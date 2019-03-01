DP Adayının Gençlere İlginç Seçim Vaadi
1 saat önce
Demokrat Parti (DP) Köseli Belediye Başkan adayı Mehmet Sağlam, geçlere seçim vaadi ile sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Demokrat Parti
(DP) Köseli
Belediye Başkan adayı Mehmet Sağlam, geçlere seçim vaadi ile sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kırşehir
'in Çiçekdağı
ilçesi Köseli beldesinde DP'den belediye başkan adayı
olan Mehmet Sağlam, geçlere sıra dışı seçim vaadinde, "Gençler Mamo dayınız size çare olmaya geliyor. Kız kaçırın, sevin. Şimdi size iş yok diye kız vermezler. Ben sizi yarın belediyeye aldığımda hepiniz birer öğretmen alırsınız Allah'ın izniyle, hiç kafanızı yormayın. Çare Mamo dayı, çare Mamo dayı" dedi. Sağlam'ın yaptığı paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü. - KIRŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:28 Kaynak: İHA
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