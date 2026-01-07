Dr. Ali Saz'ın Adı Hastaneye Verildi - Son Dakika
Dr. Ali Saz'ın Adı Hastaneye Verildi

Dr. Ali Saz\'ın Adı Hastaneye Verildi
07.01.2026 17:25
Kayseri Şehir Hastanesi'nde Dr. Ali Saz'ın anısına birime adı verildi, tören düzenlendi.

Geçen yıl hayatını kaybeden Kayseri Şehir Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi (GETAT) doktorlarından Ali Saz'ın adı görev yaptığı birime verildi.

Merkeze Dr. Ali Saz'ın adının verilmesi dolayısıyla İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Özcan, doktorun oğulları Furkan ve Mustafa Saz ile mesai arkadaşlarının katılımıyla tören düzenlendi.

Burada konuşan İl Sağlık Müdürü Erşan, Saz'ın 1 Ocak 2025'te zamansız bir şekilde hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Güzel insanların güzelliklerle anıldığını ifade eden Erşan, "Adını yaşatmak adına kendisinin emek verdiği, insan yetiştirdiği yere adı verilmiş oldu. Ona ben de hasta olarak gelmiştim. Dokunmadığı kimse kalmamıştı, yurt dışından dahil birçok hastası olurdu." dedi.

Şehir Hastanesi Başhekimi Özcan ise Saz'ın GETAT birimine çok emek verdiğini, hastalardan çalışanlara ve idarecilere kadar herkese şifa olmaya çalıştığını dile getirdi.

Saz'ın Kovid-19 döneminde geleneksel ve tamamlayıcı tıpla insanlara şifa olduğunu anlatan Özcan, "Kovid-19 döneminde, herkesin hastadan kaçtığı dönemde bizzat kendisi gelir tüm hastalarımızı değerlendirirdi. Homeopati, ozon tedavisi açısından elinden geleni yapardı. Biz de buraya onun adını vererek ismini yaşatmak istedik. Kendisine tekrar Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Ali Saz'ın oğullarından Mustafa Saz ise babasının adının en çok emek verdiği birime verilmesinden mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Saz'ın hastalarından 67 yaşındaki Celalettin Şahin de Kovid-19 döneminde hastalığa yakalandığını ve bir süre yoğun bakımda yattığını belirterek, "Bu dönemde Dr. Saz ile tanıştım. O süreçte hem yoğun bakımda hem de serviste çok emeğini gördüm." dedi.

Kaynak: AA




