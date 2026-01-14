Dr. Deniz Göktaş'a 2025 Tez Ödülü - Son Dakika
Dr. Deniz Göktaş'a 2025 Tez Ödülü

Dr. Deniz Göktaş\'a 2025 Tez Ödülü
14.01.2026 11:34
BŞEÜ'nden Dr. Deniz Göktaş, doktora teziyle 2025 Yılı Doktora Tez Ödülü'nde üçüncülük elde etti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Deniz Göktaş'a, 2025 yılı doktora tez ödülü verildi.

Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK) tarafından verilen 2025 Yılı Doktora Tez Ödülleri kapsamında, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Deniz Göktaş da üçüncülük ödülüne layık görüldü. Dr. Öğr. Üyesi Deniz Göktaş, 'Essays on Socioeconomic Aspects of Mental Health: The Case of Türkiye' başlıklı doktora teziyle iktisat alanında ödül almaya hak kazandı. Doç. Dr. Bilge Eriş Dereli danışmanlığında Marmara Üniversitesi'nde tamamlanan tezde, Türkiye'de ruh sağlığının sosyoekonomik boyutları ele alınarak alana önemli katkılar sunuldu. 2025 Yılı Doktora Tez Ödülleri kapsamında birincilik ödülü Dr. Tuğçe Tatoğlu'na, ikincilik ödülü Dr. Çağlar Yüncüler'e verilirken, üçüncülük ödülünü Dr. Deniz Göktaş ile Dr. Oktay Özden paylaştı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Deniz Göktaş'ı bu önemli akademik başarısından dolayı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

