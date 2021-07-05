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Dr. Furtun: "Sinovac'ın yeni varyantlar için koruyuculuğu az Biontech'in ise yüzde 70" - Son Dakika

Dr. Furtun: "Sinovac'ın yeni varyantlar için koruyuculuğu az Biontech'in ise yüzde 70"

05.07.2021 16:21

Dr. Furtun: "Sinovac'ın yeni varyantlar için koruyuculuğu az Biontech'in ise yüzde 70" Samsun Tabip Odası Başkanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Funda Neslihan Furtun, Sinovac aşısının delta ve alfa virüslerine karşı çok fazla koruyuculuğunun olmadığını, Biontech aşısının ise 2.

Dr. Furtun: " Sinovac'ın yeni varyantlar için koruyuculuğu az Biontech'in ise yüzde 70"

SAMSUN - Samsun Tabip Odası Başkanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Funda Neslihan Furtun, Sinovac aşısının delta ve alfa virüslerine karşı çok fazla koruyuculuğunun olmadığını, Biontech aşısının ise 2. dozdan sonra yüzde 70 oranında koruyuculuk sağladığını söyledi.

Yeni yayınlanan 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği' konusunda Samsun Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından basın toplantısı düzenledi. Toplantı sonrası sorulara cevap veren Samsun Tabip Odası Başkanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Funda Neslihan Furtun, delta ve alfa mutasyonları için koruyuculuğu yüksek Biontech aşısını önerdiklerini ifade etti.

"Sinovac'ın yeni varyantlar için koruyuculuğu az Biontech2in ise yüzde 70"

Vatandaşlarına Biontech aşısı vurmayan İsrail, İngiltere ve Rusya gibi ülkelerde delta ve alfa virüsü yüzünden günlük vaka sayısı rekorları kırıldığına dikkat çeken Uzm. Dr. Funda Neslihan Furtun, "Kovid-19 geçirenlerde koruyuculuğu yüksek olan Biontech MRNA aşısı ile tek dozun etkili olacağı bilim kurulu tarafından söylendi. Bunlar yapılan çalışmalarla söylenen bir şey. Bunda bir sıkıntı yok. Ancak hastalığı geçirmeyen birisi için tek doz aşılama koruyucu değildir. Hastalığı geçirenlerde antikor yanıtı daha düşük olur. Koruyuculuğu yüksek bir MRNA aşısıyla tek doz aşı önerilir. Ölü virüs aşısı olarak bildiğimiz Çin aşısıyla değil. O tek doz aşının Biontech aşısı olması gerekir. Sinovac'ın koruyuculuğunun düşük olduğunu biliyoruz. Dünya genelindeki sıkıntı şu anda Delta varyantı. Bu varyant ile ilgili Sinovac'ın koruyuculuğu çok düşük. Alfa varyantına karşı da etkisinin düşük olduğunu deneyimledik. Bu yüzden Delta varyantı sıkıntısı varken 3. dozun muhakkak etki gücü daha fazla olan bir aşıyla yapılması öneriliyor. Bu da Biontech'tir. Aşı tereddüdü konusunda çok büyük sıkıntı var. Vatandaşlarımızın hiç tereddüt etmeden aşılanmasını öneriyoruz. Dünyada aşılamayı çok çok arttıran İsrail, Rusya ve İngiltere gibi ülkelerde şu anda günlük vaka sayıları patlamış durumda. Bunun da nedeni delta varyantı. Delta varyantına karşı daha önce olduğumuz Sinovac aşısının koruyuculuğu yok gibi bir şey. Biontech'in de 2. dozundan sonra koruyuculuğu yüzde 70 seviyesine geliyor. Bu yüzden koruyuculuğu yüksek olan aşıyı öneriyoruz. Vatandaşların şu anda koruyuculuğu yüksek olan MRNA aşısını tercih etmelerini istiyoruz" dedi.

Ayrıca toplantıda konuşan Samsun Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu Üyesi Dr. Metin Turutoğlu, basın toplantısında şunları söyledi:

"2015'ten beri yayınlanması beklenen Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği şimdi yayınlandı ve bu yönetmelik tüm meslektaşlarımız arasında tam bir hayal kırıklığı ve motivasyon kaybı oluşturdu. Zira bu yönetmelik aile hekimi olan doktorların tümünü ilgilendiren, çalışma koşullarını ve sözleşmelerin fesih edilmesini düzenlemektedir. Aile Hekimliği uygulamasında uygulanacak ihtar (ceza) puanı cetveline onur kırıcı, aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının mesleki özgürlüklerini kısıtlayıcı maddeler eklenmiştir. Mesela kamuya sosyal medya vasıtası ile dahi bilgi verilmesi, yani aile hekimlerinin sosyal medya ile yurttaşları bilgilendirmesi ve demeç vermesi dahi sözleşmenin fesih edilmesi için bir sebep olarak belirlenmiştir. Nüfus kaybına bağlı ücret kaybının giderilmesi bir yana, gerçekleştirilmesi mümkün olmayan hedefler konularak oluşturulan negatif performansla ücretlerde kesinti olması kesinleştirilmiştir. Aile hekimliği çalışanlarının çalışma koşullarına ve refahına, toplumun sağlığının geliştirilmesine hiçbir katkısı olmayan bu yönetmelik geri çekilmeli ve tarafların görüşü alınarak yeniden düzenlenmelidir. Samsun Tabip Odası ve STO Aile Hekimliği Komisyonu olarak yanlışa seyirci kalmayacağımızı toplumun sağlığı ve esenliği için vicdanın ve bilimin sesi olmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade etmek isteriz."

Dr. Furtun: Sinovac'ın yeni varyantlar için koruyuculuğu az Biontech'in ise yüzde 70
Dr. Furtun: Sinovac'ın yeni varyantlar için koruyuculuğu az Biontech'in ise yüzde 70
Dr. Furtun: Sinovac'ın yeni varyantlar için koruyuculuğu az Biontech'in ise yüzde 70
Dr. Furtun: Sinovac'ın yeni varyantlar için koruyuculuğu az Biontech'in ise yüzde 70

Samsun Tabip Odası, COVIRAN Bereket, Sinovac, Samsun, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dr. Furtun: 'Sinovac'ın yeni varyantlar için koruyuculuğu az Biontech'in ise yüzde 70' - Son Dakika


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