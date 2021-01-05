Dr. Öğretim Üyesi Ulvi Erol'a "Çevre Özel Ödülü" verildi - Son Dakika

Dr. Öğretim Üyesi Ulvi Erol'a "Çevre Özel Ödülü" verildi
05.01.2021 21:29
Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ulvi Erhan Erol, "2019 Yılı Çevre Özel Ödülü"ne layık görüldü.
Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ulvi Erhan Erol, "2019 Yılı Çevre Özel Ödülü"ne layık görüldü.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erol'un havadaki kötü gazları tutma özelliğine sahip sığırkuyruğu bitkisi üzerinde çalışmalar yürüttüğü bildirildi.
Açıklamada, Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından bu yıl 23'üncüsü düzenlenen törende, Erol'un sığırkuyruğu bitkisinin peyzaj çalışmalarında tercih edilmesi yönündeki çalışmanın "2019 Yılı Çevre Özel Ödülü"ne layık görüldüğü kaydedildi.
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