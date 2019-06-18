Son Dakika Haberleri: Draghi'den piyasalara 'mesaj'
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Draghi'den piyasalara 'mesaj'

1 saat önce

ECB Başkanı Draghi, "Daha fazla faiz indiriminin ve daha fazla parasal genişlemenin bankanın araç setinde bulunduğunu belirtti.

Draghi'den piyasalara 'mesaj' , System.String[]
ECB Başkanı Draghi, "Daha fazla faiz indiriminin ve daha fazla parasal genişlemenin bankanın araç setinde bulunduğunu belirtti. Draghi, "Enflasyon hedefimize sürdürülebilir bir dönüş olmaz ise ek teşvikler gerekli olabilir" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:48 
Mario Draghi, Ekonomi
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