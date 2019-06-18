Draghi'den piyasalara 'mesaj'

ECB Başkanı Draghi, "Daha fazla faiz indiriminin ve daha fazla parasal genişlemenin bankanın araç setinde bulunduğunu belirtti.

ECB Başkanı Draghi, "Daha fazla faiz indiriminin ve daha fazla parasal genişlemenin bankanın araç setinde bulunduğunu belirtti. Draghi, "Enflasyon hedefimize sürdürülebilir bir dönüş olmaz ise ek teşvikler gerekli olabilir" ifadelerine yer verdi.

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