Draghi'den piyasalara 'mesaj'
1 saat önce
ECB Başkanı Draghi, "Daha fazla faiz indiriminin ve daha fazla parasal genişlemenin bankanın araç setinde bulunduğunu belirtti.
ECB Başkanı Draghi, "Daha fazla faiz indiriminin ve daha fazla parasal genişlemenin bankanın araç setinde bulunduğunu belirtti. Draghi, "Enflasyon hedefimize sürdürülebilir bir dönüş olmaz ise ek teşvikler gerekli olabilir" ifadelerine yer verdi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:48
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