Drift Atan Sürücüye 58 Bin TL Ceza
02.01.2026 20:29
Ordu'da karla kaplı yolda drift atan sürücüye 58 bin TL ceza ve 60 gün ehliyetine el konuldu.

ORDU'da hafif ticari aracıyla karla kaplı yolda drift atan sürücüye 58 bin 217 TL idari para cezası uygulandı, sürücü belgesine de 60 gün süreyle el konuldu.

Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi'nde bir sürücü, hafif ticari aracıyla karla kaplı yolda drift atıp, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceleyip, drift atan aracı ve sürücüsünü tespit etti. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sürücüye 58 bin 217 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de 60 gün süreyle el konuldu.

Kaynak: DHA

