Drift Yapan Kamyonet Sürücüsüne Ağır Ceza
2 saat önce
Drift yapan kamyonet sürücüsüne ağır ceza -Sürücüye 5 bin 10 lira ceza kesilirken, ehliyetine 60 gün el konuldu.
Drift yapan kamyonet sürücüsüne ağır ceza
-Sürücüye 5 bin 10 lira ceza kesilirken, ehliyetine 60 gün el konuldu.
BURSA - Bursa
'da bir kamyonet sürücüsünün yağışlı havada trafikte seyir halindeyken drift atması cezasız kalmadı. Sürücüye 5 bin 10 lira ceza kesilirken, kamyonet ve sürücünün ehliyetine 60 gün el konuldu. Merkez Yıldırım
ilçesi Millet Mahallesi Yunusemre
Caddesi'nde seyir halinde drift yapan kamyonet sürücüsü amatör bir kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. Trafikte ilerleyen diğer vatandaşların mal ve can güvenliğini hiçe sayan trafik magandasına vatandaşlar tepki gösterirken, o anlar sosyal medya ve haber sitelerinde yayınlanınca polis harekete geçti.
Görüntüleri ihbar kabul eden Bursa Emniyet Müdürlüğü
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri plakası belirlenen aracın sürücüsüne ulaştı. Sürücüye 5 Bin 10 lira para cezası kesilirken, ehliyetine 60 gün süre ile el konularak kamyoneti 60 gün trafikten men edildi.
Ayrıca mahkemeye sevk edilen şahıs, 2 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:23 Kaynak: İHA
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