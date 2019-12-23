DryLog ArcelorMittal'in nakliyat şirketine yüzde 50 ortak oluyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi DryLog ArcelorMittal'in nakliyat şirketine yüzde 50 ortak oluyor - Son Dakika Ekonomi

DryLog ArcelorMittal'in nakliyat şirketine yüzde 50 ortak oluyor

6 saat önce

Lüksemburg merkezli çelik ve madencilik şirketi ArcelorMittal, nakliyat alt şirketi Global Chartering Limited (GCL) hisselerinin yüzde 50'sini Yunanistan merkezli DryLog'a satacağını ve iki şirketin yüzde 50'şer hak sahibi olacağı bir işbirliği oluşturulacağını duyurdu.

DryLog ArcelorMittal'in nakliyat şirketine yüzde 50 ortak oluyor, System.String[]

Lüksemburg merkezli çelik ve madencilik şirketi ArcelorMittal, nakliyat alt şirketi Global Chartering Limited (GCL) hisselerinin yüzde 50'sini Yunanistan merkezli DryLog'a satacağını ve iki şirketin yüzde 50'şer hak sahibi olacağı bir işbirliği oluşturulacağını duyurdu.

ArcelorMittal'ın internet sitesinde yapılan paylaşımda anlaşmanın 2019 sonunda tamamlanmasının beklendiği belirtilirken, şu değerlendirme yapıldı:

"Bu işbirliği iki şirketin mevcut bilgileri ve uzmanlığından faydalanacak ve kısmen yeni girişimin yetkisinde olacak olan ArcelorMittal'ın kargo taahhütlerini yerine getirecek. Söz konusu işbirliği ayrıca, DryLog'un taşımacılık çözümlerinden ve teknik ve ticari taşıt kontrol uzmanlığından da yararlanacak."

Şirket açıklamasında, bu anlaşmanın ArcelorMittal'ın "2021 ortalarına kadar varlık portföyünden 2 milyar dolar değer elde etme" hedefi kapsamında oluşturulduğu da belirtiliyor.


Yunanistan, Madencilik, Lüksemburg, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:44 Kaynak: DHA
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