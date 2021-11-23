Erzurum'daki Narman Şehitler Barajı sulamasının sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Devlet Su İşleri (DSİ) Erzurum 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Narman Şehitler Barajı Projesi ile 15 bin 640 dekar tarım alanının sulanmaya başlanacağını bildirdi.

Bölge müdürü Yavuz ve yüklenici firma tarafından Erzurum Narman Şehitler Barajı sulamasının sözleşmesi imzalandı.

Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ olarak Erzurum'da yaptıkları yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya devam ettiklerini belirtti.

Narman ilçesine müjde vermenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Yavuz, şunları kaydetti:

"İmzalanan proje 72 milyon 312 bin TL bedelle 900 gün sürecek olan iş bitiminde Narman regülatörü ve Yanıktaş regülatörlerinden alınan su ile 15 bin 640 dekar tarım arazisinde modern sulama sistemiyle sulu tarım yapılacak. Narman ilçemize hayırlı olsun. Narman, Oltu ilçe merkezleri ve ilçelere bağlı 19 mahalle, 15 bin 640 dekar tarım alanı sulanmaya başlanacak. İnşallah bu proje ile birlikte bu bölgede yapılacak sulu tarım sayesinde buğday, arpa, patates, fasulye, şekerpancarı, çayır, yonca gibi birçok ürünün verimi ve çeşitliliğini artırarak, üreticimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz."