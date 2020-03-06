DSİ'den Bursa'daki üç deredeki taşkın riskini azaltma çalışması - Son Dakika

Devlet Su İşleri (DSİ), dere ıslahlarıyla tarım alanları ve yerleşim yerlerini taşkınlardan korumak amacıyla, Osmangazi ilçesinde üç derenin mansaba akışını kontrol altına aldı.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dere ıslahlarıyla vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlandığı, şehir ve ilçe merkezlerine de estetik bir görüntü kazandırıldığı belirtildi.

Son yıllarda emniyeti ve ekonomiyi ön plana çıkaran dere ıslahlarının hayata geçirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

" Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yer alan Değirmendere, Köydere, Bağdere ıslah ve taban düzenlenmesiyle rusubatın (sedimentin) mansaba akışı kontrol altına alınmıştır. Doğancı Mahallesi yerleşim alanı içerisinden geçen Bağdere önceki yıllarda aşırı yağışlar neticesinde üst havzasında heyelana bağlı olarak oluşan rusubat dere mansabına taşınarak can ve mal emniyetini tehdit etmiştir. Mansabında projeye dayalı olarak inşa edilen tersip bendinin; savak açıklığı 7 metre, yükseklik 9 metre, kanat açıklığı 26 metre olacak şekilde projelendirilen tersip bendi beton olarak inşa edilmiş ve hayata geçirilerek proje tamamlanmıştır. Ayrıca Bağdere tersip bendinin mansabında eğimi fazla olmasından dolayı mansaba 3 kademeli (kontur seki) toplam uzunluğu 24 metre, genişliği 3 metre, yüksekliği 2 metre olan beton kanal inşa edilmiştir. Bursa- Orhaneli yolunun sağındaki yan derelerden Değirmendere'de önceki yıllarda aşırı yağışlara bağlı olarak meydana gelen yukarı havzada oluşan erozyon ve rusubat akışının vermiş olduğu zararı önlemek amacıyla mansabında beton tersip bendi yapılmak suretiyle sedimentin yerinde tutulması sağlanmıştır. Bir önceki yılda aşırı yağışlar sonucu yukarı havzada meydana gelen heyelan eğim doğrultusunda akarak Bursa-Orhaneli yolunun kapanmasına neden olan Köydere'de yukarı havzada oluşan erozyon ve rusubatın tutulmasına yönelik olarak mansabında beton tersip bendi ve düşü havuzu inşa edilerek sedimentin mansaba akışı önlenmiştir."