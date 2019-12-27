DSİ'den Menderes'e dere ıslah çalışmaları - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce İzmir Menderes ilçe merkezi ve mahallelerinde başlatılan dere ıslah çalışmaları tamamlandı.



Menderes'i güvenli ve modern bir görünüme kavuşturmak için 17 kilometrelik dere yatağında başlatılan çalışmalar sona erdi. Çalışmalar kapsamında Menderes'in merkezi ve mahalleleri modern bir görünüme kavuşturuldu. Yüzde 100 fiziki gerçekleşme oranına ulaşılan proje kapsamında, toplam 17 kilometrelik dere yatağı ıslah edildiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yapılan çalışma ile ilçe hem daha modern bir görünüme kavuştuğunu hem de bölgedeki taşkın riski minimize edildiğini belirtti.



DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Menderes Merkez ve Mahalleleri Dere Islah Çalışması 1. Kısım Yapım İşi' kapsamında dere yatakları üstüne 4 büyük köprü inşa edildiğini, toplam 2 bin 505 metre U kanal ve 4 bin 685 metre taban kaplama beton imalatlarının tamamlandığını aktararak, "3 yılı aşkın süren çalışmalar süresince toplam 28 bin 900 metreküp beton imalatı, 108 bin metreküp kazı, bin 200 ton betonarme demiri imalatı ile 5 bin 790 metre korkuluk imalatı bitirildiğini ve ilçede ayrıca 326 metre de menfez korkuluk imalatı yapıldı Son olarak çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR