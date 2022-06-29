DSİ Genel Müdürü Akca, Bozkurt'ta sel öncesi alınan tedbirleri değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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DSİ Genel Müdürü Akca, Bozkurt'ta sel öncesi alınan tedbirleri değerlendirdi Açıklaması

29.06.2022 20:29
DSİ Genel Müdürü Akca, Bozkurt'ta sel öncesi alınan tedbirleri değerlendirdi Açıklaması

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, Bozkurt'ta önceden alınan tedbirler sayesinde selin boyutunun büyümesinin engellendiğini söyledi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, Bozkurt'ta önceden alınan tedbirler sayesinde selin boyutunun büyümesinin engellendiğini söyledi.

Akca, AA muhabirine, sel öncesinde DSİ olarak kritik bölgeleri tespit ettiklerini ve bu bölgelerde çalışma yaptıklarını belirtti.

Taşkın yönetim planlarında nerelerde hangi sorun olduğuyla ilgili ellerinde portföy bulunduğuna işaret eden Akca,"Bunlarla ilgili bir planlama yaptık. 70 makine ile 20-30 noktada illerimizde, ilçelerimizde, köylerimizde kısa önlemleri aldık. Burası kısa vadede taşkın yönetimine hazır hale getirildi." dedi.

Bozkurt'ta geçen yıl 11 Ağustos'ta büyük bir sel felaketi yaşandığını hatırlatan Akca, şöyle devam etti:

"Geçen yılki gibi büyük bir faciayla felaketle karşılaşmadık. Sıfır zayiatla bu taşkınlar atlatılabilir mi? Atlatılamaz. Taşkınların sıfır zayiatla atlatılması mümkün değildir. Taşkını yüzde 100 yönetemezsiniz. Risk, en iyi şekle getirmektir. Bozkurt'ta önceki yıllarda yapılmış fakat kesit genişliği yetersiz olan taşkın koruma tesisleri tamamen bir tarafa bırakıldı. 70 metre genişliğinde şehrin başından denize kadar yeni bir taşkın sistemi planlandı. Bu projelerimizin tamamı devam ediyor. Köprüler de özel olarak taşkın yönetimi açısından risksiz olarak yapıldı. Bozkurt'un daha büyük bir sel afetiyle karşılaşmasını önlemiş olduk. Arkadaşlarımızın 70 makineyle aldığı basit tedbirler çok işe yaradı."

Akca, taşkınların günümüzün gerçeği olduğunu vurgulayarak, "Yağmuru taştığı yerde değil, düştüğü yerde tutacağız. Taşkınlar geleceğin daha büyük problemi. İnşallah olmaz ama bilim öyle söylemiyor. Taşkınların hem sıklığı hem şiddeti artacak." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DSİ Genel Müdürü Akca, Bozkurt'ta sel öncesi alınan tedbirleri değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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