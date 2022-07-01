DSÖ: Avrupa'da son 2 haftada maymun çiçeği vakaları üçe katlandı - Son Dakika
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DSÖ: Avrupa'da son 2 haftada maymun çiçeği vakaları üçe katlandı

01.07.2022 18:37
DSÖ: Avrupa'da son 2 haftada maymun çiçeği vakaları üçe katlandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa'da maymun çiçeği vakalarının son 2 haftada yoğun bir şekilde artarak üçe katlandığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa'da maymun çiçeği vakalarının son 2 haftada yoğun bir şekilde artarak üçe katlandığını açıkladı.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, basın açıklamasında, örgütün Avrupa bölgesinde maymun çiçeği virüsünün yayılımına dair son gelişmeleri değerlendirdi.

Avrupa'nın maymun çiçeği salgınının merkezi olmayı sürdürdüğünü belirten Kluge, "15 Haziran itibarıyla DSÖ Avrupa bölgesinde 4 bin 500'ün üzerinde vaka tespit edildi. Son iki haftada vaka sayıları üçe katlandı." bilgisini paylaştı.

Kluge, bölgede doğrulanan vakaların büyük çoğunluğunu 21 ile 40 yaş arası kişilerin oluşturduğunu, hastaların yüzde 99'unun da erkek olduğunu aktardı.

Virüsün büyük oranda erkek erkeğe cinsel ilişki yoluyla bulaştığını söyleyen Kluge, az sayıda kişinin vakalara yakın temas sonucu virüse yakalandığının altını çizdi.

Kluge, şimdiye kadar vakaların yüzde 10'unun tedavi amaçlı hastaneye kaldırıldığını, 1 kişinin ise yoğun bakıma alındığını belirtti.

Şimdiye kadar bölgede maymun çiçeği bulaşan kimsenin yaşamını yitirmediğini kaydeden Kluge, "Hastalığın çabuk evrilmesi, DSÖ Acil Durum Komitesinin virüsün acil durumuna dair görüşünü kısa zamanda değiştirebilir." ifadelerini kullandı.

Kluge, virüsün daha fazla yayılmasına karşı dünyanın acil ve birlik halinde tedbirler alması gerektiğini belirterek, "Bu kadar hızlıca yayılan ve adeta her gün, daha önce etkilenmemiş yerlere ulaşan bir salgına karşı kayıtsız kalınmamalı." uyarısında bulundu.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezlerinin (CDC) son verilerine göre dünya genelinde 31 ülkede toplam 5 bin 323 vaka bulunuyor.

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Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Hans Kluge, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DSÖ: Avrupa'da son 2 haftada maymun çiçeği vakaları üçe katlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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