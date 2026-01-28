DSÖ\'den Obezite Uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde okul çağındaki çocuk ve ergenlerin yaklaşık 10'da 1'inin obezite ile yaşadığını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), okullarda sağlıklı beslenmeye ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Okullarda sağlıklı beslenmenin, çocukların yaşam boyu sağlıklı beslenmelerinin geliştirilmesine yardımcı olabileceği vurgulanan açıklamada, okul yemek ortamlarında bulunan yiyecek ile içeceklerin sağlıklı ve üretici olmasını teşvik için çağrı yaptı.

DİKKAT ÇEKEN OBEZİTE UYARISI

Açıklamada, çocukluk çağında aşırı kiloluluk ve obezitenin küresel olarak arttığı belirtilerek, "Yetersiz beslenme de kalıcı bir sorun olmaya devam ediyor. 2025'te, dünya genelinde okul çağındaki çocuk ve ergenlerin yaklaşık 10'da 1'i obezite ile yaşadı ve bu sayı, ilk kez yetersiz kilolu çocuk sayısını aştı" ifadeleri kullanıldı.