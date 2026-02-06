DSÖ'den Sosyal Medya Uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya platformlarının, çocukların güvenliğini ve sağlığını koruyacak şekilde tasarlanması gerektiğini bildirdi.

Ghebreyesus, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in sosyal medya konusundaki paylaşımını alıntılayarak görüşlerini ifade etti.

Başbakan Sanchez'in sosyal medya düzenlemesi ve hesap verebilirliği konusundaki görüşüne katıldığına dikkati çeken Ghebreyesus, "Platformlar, çocukların güvenliğini ve sağlığını koruyacak şekilde tasarlanmalı ve işletilmeli." görüşünü paylaştı.

Ghebreyesus, sosyal medya platformlarında gerçek yaş sınırlarının uygulanması ve zararlı, bağımlılık yapıcı tasarımların sınırlandırılması gerektiğini kaydederek, algoritmalar konusunda şeffaf olunması gerektiğini belirtti.

Sosyal medya platformlarının bağımsız denetime tabi olması gerektiğini vurgulayan Ghebreyesus, "Kanıtlar, zararların sadece kullanımla ilgili olmadığını, aynı zamanda tasarımla da ilgili olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus, sosyal medya endüstrisine birlikte öğrenip tavsiyelerde bulunabilmeleri için verileri bilimsel toplulukla paylaşma çağrısı yaptı.

Başbakan Sanchez, sosyal medyanın başarısız bir yapı haline geldiğini bildirerek, "Çocuklarımızı korumak istiyorsak yapabileceğimiz tek şey var: Kontrolü geri almak." değerlendirmesinde bulunmuştu.