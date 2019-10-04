DSÖ ve FIFA'dan

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) arasında, dünya genelinde futbol yoluyla sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmek amacıyla 4 yıllık mutabakat zaptı imzalandı.

DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom ile FIFA Başkanı Gianni Infantino bir araya geldi.

İkili, yaptığı görüşmenin ardından dünya çapında futbol yoluyla sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmek amacıyla 4 yıllık mutabakat zaptı imzaladı.

Adhanom, FIFA ile iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "DSÖ, FIFA ile çalışmaktan dolayı heyacan duyuyor." dedi.

2018 Dünya Kupası'nı dünya nüfusunun yarısının seyrettiğini anımsatan Adhanom, bunun DSÖ olarak futbol yoluyla daha uzun ve sağlıklı yaşam sürdürülmesine yardımcı olmak için milyarlarca insana ulaşmak anlamına geldiğini ifade etti.

"Bu iş birliğini duyurmaktan son derece mutluyum"

FIFA Başkanı Infantino, "DSÖ ile bu iş birliğini duyurmaktan son derece mutluyum. Futbol eşsiz, evrensel bir dildir ve biz de dünya genelinde sağlıklı yaşamı teşvik eden sağlık girişimlerini desteklemek için platformumuzu ve ağımızı kullanmak istiyoruz." diye konuştu.

BM'nin sağlık örgütü DSÖ ve dünya futbolunun en üst düzey yönetim organı FIFA arasındaki dört yıllık mutabakat zaptı, şu 4 maddeden oluşuyor:

"- Futbol yoluyla sağlıklı bir yaşam tarzının geliştirilmesine yardımcı olunması

FIFA ve ulusal federasyonların, futbol organizasyonlarında stadyumlarda sigara yasağının yürürlüğe konulması

Sağlık ve güvenlik alanında kalıcı iyileştirmeler sağlamak için FIFA'nın etkinlikler düzenlemesi

DSÖ ve FIFA'nın ortak organizasyonlar yaparak futbol yoluyla fiziksel aktiviteleri artırmak için iyi niyet elçileri, futbolcular, antrenörler ve gönüllülerle çalışması"