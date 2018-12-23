Son Dakika Haberleri: DSP Genel Başkanı Önder Aksakal Açıklaması

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal Açıklaması

32 dakika önce

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "DSP hiç kimseyle ittifak yapmadan kendi başına seçimlere katılacaktır.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal Açıklaması, System.String[]
Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "DSP hiç kimseyle ittifak yapmadan kendi başına seçimlere katılacaktır. Kendi adaylarımızı göstereceğiz." dedi.


Aksakal, Yalova'da Sefabey Caddesi'ndeki bir kafede düzenlenen partisinin il başkanlığı kongresinde yaptığı konuşmada, yerel seçimler için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Belediye başkanlıkları için aday belirleme sürecinin sürdüğünü belirten Aksakal, seçimler kapsamında siyasi partilerin yaptıkları ittifakları eleştirdi.

Aksakal, DSP'nin seçimlere katılmayacağı yönündeki söylentilerin diğer partilerce yayıldığını öne sürerek, şöyle konuştu:

"Buradan hepinizin huzurunda ilan ediyorum. DSP hiç kimseyle ittifak yapmadan kendi başına seçimlere katılacaktır. Kendi adaylarımızı göstereceğiz. Bizim kendimize özgü ilkelerimiz, milli duruşumuz var, Cumhuriyet'e karşı sorumluluğumuz var. Atatürk ilkelerine karşı vermiş olduğumuz sözü tutma iradesi var. Hepsinden önemlisi devleti yönetme arzumuz var. 3 kere bu ülkeyi yönettik. Biz iktidar olmak istiyoruz. Biz devleti yeniden yönetmek istiyoruz. Bunu 3 kere başardık."

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın da katıldığı kongrede, mevcut il başkanı Cemal Bayram güven tazeledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 05:23 Kaynak: AA

Yalova, Dsp, Aksakal, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yerel Seçimlerin Kaderini Kararsız Seçmen Kitlesi Belirleyecek Cengiz Kurtoğlu, Evlilik Teklifinden Sonra Sahnesinde Öpüşen Çifte Tepki Gösterdi: Ne Yapıyorsunuz Arkadaşlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkındaki Sözlerinden Dolayı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e Soruşturma Erdoğan'dan Ankara'daki AK Parti'li Gençlere Özhaseki ve Gökçek Mesajı: Devam Ettirmemiz Lazım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 17:55:59. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DSP Genel Başkanı Önder Aksakal Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]