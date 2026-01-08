DTO Meclisi 2026 gündemiyle toplandı

Denizli Ticaret Odası (DTO) Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, DTO'nun Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan yılın ilk toplantısında hem Türkiye ekonomisine ilişkin güncel verileri hem de Denizli iş dünyasının son bir yıllık performansını meclis üyeleriyle paylaştı.

DTO Meclis Başkanı Salih Sarıkaya'nın idaresinde gerçekleştirilen toplantıda, aylık gündem görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Daha sonra aylık değerlendirme konuşmasına yeni yıl dileklerini dile getirerek başlayan Başkan Erdoğan, DTO meclis üyelerine "2026 yılında da el birliğiyle sektörlerimiz ve Denizli'miz için çalışmaya devam edeceğiz" diye seslendi. Başkan Erdoğan ayrıca, önceki toplantıdan bu yana vefat eden oda üyeleri ve yakınlarını anarak başsağlığı dileklerini iletti. Yalova'da terörle mücadele operasyonunda şehit olan polisleri de rahmetle andı; yaralı güvenlik güçlerinin ise acil şifa bulması temennisinde bulundu.

"Ekonomide, olumlu göstergeler öne çıktı

Konuşmasında Türkiye ekonomisindeki son gelişmelere de değinen Başkan Erdoğan, ülkede dezenflasyon sürecinin sürdüğünü belirterek, Aralık 2025'te TÜFE'nin son 49 ayın en düşük seviyesine gerilediğini söyledi. Temel mal, giyim, hizmet ve kira enflasyonunda da son yılların en düşük oranlarının görüldüğünü ifade etti. Erdoğan, ihracatın ise 2025 yılında Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını, işsizliğin de 31 aydır tek haneli seyrini koruduğunu hatırlattı. Öte yandan, Türkiye'nin kredi risk primi olan CDS'in son 7 yılın en düşük seviyesine indiğini belirtti.

Başkan Erdoğan, Merkez Bankası'nın verilerine göre piyasa ve reel sektörün enflasyon beklentilerinde düşüş yaşandığını da kaydetti. İSO Türkiye İmalat PMI verilerinin de üst üste ikinci ay artış gösterdiğini ifade eden Erdoğan, cari işlemler hesabının son 4 aydır pozitif seyrettiğini vurguladı.

Denizli ihracatıyla iller arasında 9'uncu sırada

Bu arada, şehrin ekonomisine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, Denizli'nin 2025 yılında 4 milyar 677 milyon 703 bin dolarlık ihracatla Türkiye'nin en çok ihracat yapan 9'uncu ili olduğunu açıkladı. Denizli ihracatının yıllık bazda yüzde 6,74 arttığını belirten Erdoğan, en fazla ihracat yapılan ülkelerin başında sırasıyla Birleşik Krallık, ABD, İtalya, Almanya, Hollanda ve Fransa'nın geldiğini, bunlar arasında en yüksek artışın ise yüzde 23,66 ile İtalya'ya yapılan ihracatta gerçekleştiğini söyledi. Sektörel bazda tekstil ve hazır giyimde sınırlı düşüşler yaşanırken; elektrik-elektronik, demir-çelik, metal ve madencilik ürünlerinde artış kaydedildiğini aktaran Erdoğan, ithalatın ise geçen yılın ilk 11 ayında yüzde 0,41 artarak 1 milyar 890 milyon 405 bin dolar seviyesine çıktığını ifade etti.

DTO'nun üye sayısı, 23 bini aştı

Meclis üyeleri ile DTO'nun üye yapısına ilişkin bilgileri de paylaşan Başkan Erdoğan, 2025 yılında odaya 1.693 yeni üye kazandırdıklarını, bu sayede üye sayılarının 23 bin 444'e ulaştığını açıkladı. Üye sayısında bir yılda net 979 artış sağlandığını da belirten Erdoğan, bunların 422'sinin yabancı ortaklı firmalar olduğunu, toplam yabancı sermaye payının ise yüzde 42 seviyesinde gerçekleştiğini anlattı.

"Fuarlar ve yurtdışı organizasyonlarımızla şehrimizde lideriz"

DTO'nun uluslararası faaliyetlerine de değinen Erdoğan, Nisan ayında Çin'in Guangzhou kentinde düzenlenecek Canton Fuarı ile Hong Kong Hediyelik Eşya ve Dekorasyon Fuarı'nı kapsayan iş seyahatine 50 üyelerinin şimdiden ön kayıt yaptırdığını, Almanya'daki Heimtextil Fuarı'na da DTO olarak 100 üyeleriyle katılım sağlayacaklarını duyurdu.

2025'te DTO'nun faaliyetleri ile hizmetlerinde artış yaşandı

Geçen yıl oda tarafından yüzlerce belge ve rapor düzenlendiğini de belirten Başkan Erdoğan, verilen hizmetlerde özellikle evrak işlemlerinde yüzde 61,68'lik artış yaşandığını ifade etti. Ayrıca, geçen yılın son ayında üyesi olduğu UND Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı'na da katıldıklarını aktaran Erdoğan, toplantıda geride kalan yıl açısından sektördeki üyelerinin içinde bulunduğu durumu değerlendirdiklerini belirtip önemi ve etkinliğini pandemi ve deprem döneminde tüm dünyaya gösterdiğini söylediği Türkiye'nin lojistik ve taşımacılıkta stratejik konumunun her geçen gün daha da güçlendiğine dikkat çekti. Başkan Erdoğan, toplantının sonunda DTO meclis üyeleri ile personeline "Odamızın 100'üncü yılında da ilk günkü heyecan ve azimle üyelerimize en üst seviyede hizmet etmeye devam edeceğiz" diye seslendi. - DENİZLİ